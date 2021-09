Rondvaartboot Assen stuit op brug in onderhoud: 'Dit is bizar!'

"Dit is toch echt wel bizar", briest coördinator Chris Vleesman van Phusis, de zorginstelling die vanuit de Haven van Kloosterveen de rondvaartboot door Assen laat varen. "Dat je uitgerekend twee weken voor het einde van het vaarseizoen deze brug moet gaan schilderen. Waarom niet nog even twee weken wachten, en na 1 oktober de kwast pakken. Dan is het vaarseizoen voorbij."

'Nog even paar weken knallen'

Ze hadden zich er zo op verheugd, om toch nog even wat tochten te maken, eigenaar Stichting Varen in Assen en zorginstelling Phusis die de boot met haar cliënten exploiteert. Daarbij is de Haven van Kloosterveen de vaste ligplaats, want het ligt pal naast de Phusis woon- en werkboerderij met pizzeria.

Bedoeling was deze weken, vlak voor de sluiting van het vaarseizoen, nog even te knallen met een paar mooie rondvaarttochtjes. Om te laten zien dat De Fluisteraar nu echt terug is, na drie jaar van ellende. Dat begon met een dure, maar hoogst noodzakelijke reparatiebeurt. Vervolgens volgde een zeer moeizame speurtocht naar geld om het herstel te betalen. En toen alles gelukt was en de boot klaar was, kwam corona. Maar medio vorige week gooide De Fluisteraar eindelijk weer de trossen los, en kon er weer een tochtje worden geboekt.

Historische vaartocht afgeblazen

Maar ineens is daar de stremming van de Veenlustbrug, die per se nu geschilderd moet worden. De fiets- en voetgangersbrug is de eerste hindernis vanuit de Haven van Kloosterveen naar de Vaart, waarbij de rondvaartboot de passagiers een fraai historisch tochtje langs de monumentale JWF-kazerne en 'de Asser paleizen' belooft. Maar tot groot verdriet van coördinator Chris Vleesman kan die belofte niet doorgaan.

"We hebben gisteren de geboekte vaartocht met de Historische Vereniging moeten afblazen. En een paar boekingen richting het centrum hebben we omgezet. In plaats van een tochtje door Assen, zijn we met senioren over de Drentse Hoofdvaart gevaren. En d'r is eentje zodanig aangepast dat we omvaren, via de sluis Peelo naar de haven in Marsdijk, en dan via het Havenkanaal over de Blauwe As richting de stad", vertelt Vleesman. "En hopelijk dat we om vier uur door de Veenlustbrug kunnen, om weer naar onze thuishaven te gaan."

Verbazing en onbegrip

Noodgrepen zijn het, zo zegt Vleesman, die extra tijd en energie hebben gekost, en ergernis. Maar wat volgens hem overheerst is toch verbazing en onbegrip over de planning. "Wie bedenkt nou zoiets, dat je uitgerekend nu een brug afsluit voor het grootste deel van de dag. En dan ook nog eentje die essentieel is in de vaarroute naar de binnenstad van Assen. We waren juist zo blij om met onze Fluisteraar toch nog het staartje van het seizoen mee te pikken."

De Veenlustbrug is niet volledig gestremd. Hij kan 's morgens om negen uur nog wel open voor boten, en aan het einde van de middag na vier uur. Maar dat biedt voor de Asser rondvaartboot nauwelijks soelaas, zegt Vleesman, omdat de meeste boekingen deze week midden op de dag waren. "Kortom, erg onhandig dit. En jammer dat dit zo moet gebeuren."

'Kijk in de scheepvaartberichten'

De havenmeester had er naar eigen zeggen niet meer op gerekend, dat de rondvaartboot toch nog door Assen ging varen dit seizoen. Ook stelde hij dat het onderhoudswerk aan de Veenlustbrug deze week 'geen onaangename verrassing' kon zijn voor coördinator Vleesman. De stremming stond immers eind augustus keurig bij de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat.

Vleesman moet erom lachen. "Hij zei nog tegen me, dat ik maar beter de scheepvaartberichten had moeten lezen. Maar als je hier in Assen rondvaart, dan lees je toch geen scheepvaartberichten?"

Mededeling van de stremming in de scheepvaartberichten (verhaal gaat verder onder het bericht):

De bewuste aankondiging (Rechten: RTV Drenthe)

Niet gewaarschuwd

Pas toen hij begin deze week de planning naar de havendienst stuurde, kreeg Vleesman 'het slechte nieuws' te horen. "Echt bizar, want wie rekent hier nu op! Onze rondvaartboot was vorige week volop in het nieuws, omdat we weer gingen varen. De wethouder was er zelfs bij, maar niemand die waarschuwde voor de komende stremming. Dat is toch gek?"

Vervolgens kreeg Vleesman het verwijt van de havendienst, dat hij de weekplanning dan maar eerder had moeten sturen. "Makkelijker gezegd dan gedaan, boekingen komen niet altijd weken vantevoren. Op maandag boekt er nog iemand voor woensdag, daar willen we flexibel in zijn."

Voor de rondvaartboot betekent de huidige brugstremming een fikse tegenvaller. "Want we hadden al lang geleden aangekondigd dat we na jaren van afwezigheid deze nazomer weer gingen varen. Dat viel door corona allemaal weer vies tegen, maar deze laatste paar weken wilden we graag meepikken. Helaas", aldus Vleesman.

Kwaad al geschied

De gemeente Assen betreurt de gang van zaken. De woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Bob Bergsma probeerde gisteren nog in allerijl de schilderbeurt aan de brug uit te laten stellen. Om daarmee Phusis zo de helpende hand te bieden. Want ook de gemeente vindt het gekozen moment van onderhoud 'ongelukkig gepland'.

Maar coördinator Vleesman van de rondvaartboot wees dat aanbod gistermiddag toch af. "Heel aardig aangeboden, dat wel. Maar het helpt ons niet meer. Het kwaad is al geschied. De historische rondvaart was al gecanceld, en andere vaartochten waren al door ons omgezet", zegt Vleesman.

Miscommunicatie

De gemeente erkent de fout en wijt het aan 'miscommunicatie', aldus woordvoerder Claudia Mulder. "Maar in overleg met De Fluisteraar gaan we nu niet het onderhoud aan de brug stopzetten, omdat er al alternatieve routes voor boottochten zijn geregeld. Het is te waarderen dat De Fluisteraar zich hierin flexibel heeft opgesteld. We gaan samen kijken hoe we dit voor een volgende keer kunnen voorkomen."

Volgens Mulder is het trouwens 'niet ongebruikelijk' dat in Assen ook in het vaarseizoen onderhoudswerk aan bruggen wordt gepleegd. "Het wordt dan afgestemd op het vaarverkeer. Dat had nu ook gewoon gekund, door de brug 's morgens één keer te openen en aan het eind van de middag, ware het niet dat de Fluisterboot weer ging varen. Die planning was nog niet bekend ten tijde van het inplannen van het onderhoud. Er is iets misgegaan in de communicatie. En hier kunnen we alleen maar van leren."

Vorige week ging rondvaartboot De Fluisteraar eindelijk weer varen in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

