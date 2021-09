Komst cultureel centrum voor verenigingen Gieten stap dichterbij

De Goorns is in beeld als mogelijke locatie voor het culturele centrum (Rechten: Persbureau Drenthe)

De gemeenteraad van Aa en Hunze is akkoord met de komst van een centrum voor culturele verenigingen in Gieten. Daarmee is een eerste stap gezet richting definitief onderdak voor de clubs in het grootste dorp van de gemeente.

De verenigingen trokken de afgelopen jaren meerdere keren aan de bel vanwege het langzaamaan verdwijnen van oefenlocaties in Gieten. Na de sluiting van Hotel Braams een paar jaar geleden en, recenter, het wegvallen van de Bethelkerk als oefenlocatie, is het voor onder meer de toneelclubs en muziekverenigingen lastig geworden om ergens te repeteren.

Plek nog onbekend

De gemeenteraad staat unaniem achter de plannen voor het nieuwe centrum, maar wil wel dat de verenigingen de exploitatie en het beheer zelf gaan regelen. Dat hebben de verenigingen per brief toegezegd aan de raad. Discussie was er vanavond desondanks wel, met name over de manier waarop de kaders waar het centrum aan moet voldoen op papier kwam te staan.

De investering van de gemeente in het nieuwe verenigingsgebouw komt zoals nu berekend uit tussen de 2,1 en 3,5 miljoen euro. Dat is voornamelijk afhankelijk van de precieze uitvoering van de plannen. Een locatie is namelijk nog niet gekozen, sporthallen De Wendeling en De Goorns zijn in beeld als opties. Ook volledige nieuwbouw is een mogelijkheid.

Het college van burgemeester en wethouders moet nu aan de slag en met de vanavond vastgestelde kaders een concreet voorstel voor het nieuwe culturele centrum in elkaar zetten.

