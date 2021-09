Wat vind jij: Pesten online, op het werk of op school moet strafbaar worden

Jaarlijks krijgen zo'n 350.00 kinderen te maken met pesten, meldt het Algemeen Dagblad. Maar ook online en op het werk worden veel mensen gepest. Hoewel iedereen wil dat dit fenomeen zo snel mogelijk uit de wereld wordt geholpen, lijkt er geen effectieve aanpak voor te zijn.

Moet pesten strafbaar worden? In Nederland is dit niet het geval, maar pesters kunnen wel strafbare feiten plegen waarvoor ze veroordeeld kunnen worden. Bij onze zuiderburen in België en in verschillende Amerikaanse staten geldt pesten als een vorm van 'belaging' en kunnen pesters wel straf krijgen.

Wat vind jij?

Moet pesten, en dan maakt het niet uit of dit op school, online of op het werk is, strafbaar worden? Of zou dit niet helpen en moeten we op zoek naar een andere oplossing? Laat weten wat je vindt door hieronder op eens of oneens te stemmen. Je kunt je mening van wat uitleg voorzien door, na het stemmen, onder de poll op 'Commentaar' te klikken. Die reacties nemen we mogelijk mee op radio tussen 07.00 en 09.00 uur.

Houd het netjes

We hanteren als omroep de regel dat mensen altijd hun mening moeten kunnen geven. We lezen de commentaren en ongepaste reacties proberen we zo snel mogelijk te verwijderen. We snappen dat sommige onderwerpen gevoelig liggen, maar we doen aan iedereen wel de oproep om de discussie netjes en rustig te laten verlopen.