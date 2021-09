Uur van de waarheid nadert voor GKB: behoud of toch verkoop

Er zijn gesprekken met potentiële overnamekandidaten van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen. De GKB, met zo'n tachtig medewerkers, zit al jaren in financieel zwaar weer. De gemeenten Assen, Meppel en Hoogeveen onderzoeken of ze hun gezamenlijke schuldhulpverlener aanhouden of toch afstoten.

Dit voorjaar gaven de drie gemeenten opdracht om de toekomst van de kredietbank voor de langere termijn nader te bekijken. Het trio is samen financieel verantwoordelijk voor de Gemeentelijke Kredietbank. Het is hun gemeenschappelijke regeling, die inwoners helpt zodra ze in ernstige geldproblemen komen.

Aangezien de GKB elk jaar meer geld kost, willen de gemeenten kijken wat de beste toekomst voor de overheidsinstelling in schuldhulpverlening is. Centrale vraag is of ze er als gemeenten verstandig aan doen de samenwerkingsorganisatie samen overeind te houden of de instantie af te storen naar een derde partij. Daarnaast moet op korte termijn moeten de financiën bij de GKB op orde komen. Ondanks verschillende reorganisaties loopt de organisatie nog altijd tegen tekorten aan. Zo was er afgelopen jaar een tekort van zes ton.

Extern adviseur

Uit een tussenrapportage aan de gemeenteraden van Assen, Meppel en Hoogeveen blijkt dat een extern adviseur al een tijdje bezig is met verkennende gesprekken met mogelijke overnamekandidaten. Wie dat zijn wordt angstvallig geheim gehouden, zoals bijna alles wat de toekomst van de GKB aangaat. De gemeenteraden zijn begin deze maand achter gesloten deuren bijgepraat en daarover is volstrekte geheimhouding afgesproken.

Om de financiële positie van de GKB zo snel mogelijk te versterken, is het management eerder dit jaar uitgebreid. Naast algemeen directeur Jan Tingen, die er al bijna veertig jaar zit, is een financiële man ingevlogen.

Verlenging contracten 11 gemeenten?

Die verkent of de contracten met de elf overgebleven gemeenten die nog altijd zaken doen met de GKB, na 2021 ook weer kunnen worden verlengd. Verder wordt gekeken naar tarieven voor de langere termijn, en in hoeverre de GKB de exploitatie kostendekkend kan maken. Jaarlijks moeten Assen, Hoogeveen en Meppel er nogal wat geld achteraan steken, om de GKB overeind te houden.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) zit in Assen en is een overheidsinstelling voor hulp bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. De GKB bestaat bijna veertig jaar en helpt mensen met een financieel probleem, waar ze zelf niet (meer) uitkomen, en bij het voorkomen daarvan. Hierbij werkt de GKB samen met verschillende instanties, zoals maatschappelijk werk. In onze provincie werkt de GKB voor Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

Gemeenten kwijtgeraakt

De kredietbank is de laatste jaren steeds meer gemeenten kwijtgeraakt als opdrachtgever. Waren er in de hoogtijddagen tientallen gemeenten die de GKB inhuurden voor schuldenpreventie en hulpverlening en inkomstenbeheer, nu zijn dat er nog maar elf die een dienstverleningsovereenkomst hebben met de instelling. Gemeenten zetten de laatste jaren zelf vooral in op preventie van schulden. De GKB wordt pas ingeroepen als het toch is misgegaan en inwoners in de schuldsanering komen.

Eind dit jaar of begin volgend jaar moet duidelijk worden wat de toekomst wordt het regionale samenwerkingsorgaan in schuldhulpverlening. Daar beslissen de colleges van B en W van Assen, Hoogeveen en Meppel over. Daarna zijn de gemeenteraden aan zet.

Bij de GKB in Assen werken op dit moment zo'n tachtig mensen. Tientallen werknemers zijn de afgelopen jaren vertrokken, wegens forse terugloop van het aantal klanten.

