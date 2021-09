Onrust over toename daklozenoverlast Emmer stationsgebied

De ChristenUnie in Emmen maakt zich zorgen over de toename van overlast veroorzakende dak- en thuislozen in het stationsgebied. Volgens de partij veroorzaken zij overlast door hun drank- en drugsgebruik. Fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie ziet als gevolg daarvan ook steeds meer drugsdealers in het stationsgebied.

Het stationsgebied is in trek omdat daar de dagopvang van het Leger des Heils voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats is gevestigd. Mensen kunnen daar terecht voor koffie of een kop soep, maar ook voor hulp.

Jumbo

Filiaalmanager Ivo Overbeeke van de Jumbo aan de Weerdingerstraat kent het probleem. "Vooral in de avonduren als de dagopvang gesloten is zien we een toename van het aantal zwervers in die omgeving. We zijn hierover in gesprek met het Leger des Heils en de gemeente Emmen", zegt de supermarktmanager.

Plan van aanpak

Het Leger des Heils erkent dat er sprake is van een probleem: "We zien dat er meer overlast is. Dit gaat om een relatief kleine groep die niet past binnen de huidige voorzieningen. Er is volop overleg met de gemeente Emmen over een plan van aanpak", laat een woordvoerder weten. De gemeente Emmen sluit zich daarbij aan.