Proces belangrijker dan kortetermijnsucces bij FC Emmen

Na vorige week niet te hebben gescoord snakt de spits naar een treffer. "Ik ga voor twee goals vanavond."

Als de Drentse club vanavond weet te winnen dan is de kans aanwezig dat Emmen uitzicht heeft op het winnen van de eerste prijs dit seizoen: de periodetitel. Met nog twee duels te spelen in die strijd staat Emmen op 3 punten van de nummer 1. Dat is op dit moment Excelsior (Jong AZ en Jong FC Utrecht, die daar nog boven staan, zijn uitgesloten van de play-offs). Maar bij Emmen is eigenlijk niemand daar mee bezig.

'Veel meer bezig met de eindstand'

"Ik kijk van wedstrijd naar wedstrijd", aldus Lorenzo Burnet. "Laten we ons die druk nou gewoon niet opleggen. We hebben al voldoende druk." Ook Hilterman maakt zich niet druk om de eerste periodetitel. "Natuurlijk is zo'n prijs leuk, maar ik ben veel meer bezig met de eindstand. Dan moeten we bij de eerste 2 staan. Het proces is voor mij belangrijker dan het succes op korte termijn."

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Den Bosch is vanavond uiteraard live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur, de wedstrijd een half uur later.