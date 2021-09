Drentse horeca krijgt steun bij corona-toegangscontrole

De gemeenten kregen hiervoor in totaal zo'n 1,2 miljoen euro te besteden. "Wij bieden graag de helpende hand om het voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken", zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, na afloop van een gezamenlijk overleg namens de Drentse burgemeesters. "We moeten het samen doen."

Zorgen bij de horeca

Onlangs uitte een delegatie van de Drentse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zijn zorgen over de uitvoering van de toegangscontrole en handhaving. De organisatie maakt zich druk over het tekort aan testcapaciteit, het tekort aan personeel en het mogelijk onvoorspelbare gedrag van gasten. Bovendien raakt het volgens hen de ondernemer in haar gastvrijheidsprincipe.

Bij burgemeester Out en burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen, die beiden bij het gesprek aanwezig waren, bestaat begrip voor de gemengde gevoelens die de horecasector hierbij heeft. Maar het is rijksbeleid waartoe zij verplicht zijn om uit te voeren.

'We moeten het samen doen'

Volgens burgemeester Out is besproken hoe de maatregelen zo praktisch mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Hij doet daarbij ook een beroep op alle inwoners van Drenthe. "Wees voorbereid als je ergens naartoe gaat waar je een corona-toegangsbewijs moet laten zien. Dat vergemakkelijkt de controles. En heb respect voor de personen die de controles doen. Ook hier geldt dat we het samen moeten doen. Net als in de afgelopen maanden."

De Drentse burgemeesters hebben vanochtend ook gesproken over handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. "We hebben er begrip voor dat iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. Maar als horecaondernemers op voorhand melden dat zij niet gaan controleren op de coronapas, dan treden we zeker op", zegt Out.