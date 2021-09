Atlas Theater bestaat vijf jaar en Youp, Jochem en Bert vieren het feestje mee

Wie gaat er winnen? Burgemeester Eric van Oosterhout of zijn voorganger, Cees Bijl? Beide burgervaders nemen het tegen elkaar op tijdens een speciale Ik Hou Van Atlas-quiz, die op vrijdag 15 oktober via de sociale media van het Emmer theater wordt uitgezonden.

Hun teamgenoten zijn niet de minsten. "Zanger Charly Luske en cabaretiers Karin Bloemen, Peter Heerschop en Tineke Schouten staan de twee met raad en daad bij. Tijdens de ruim 50 minuten durende quiz dragen Bert Visscher, Youp van 't Hek en Jochem Myjer bij met vragen over het Atlas Theater.

Met iedereen vieren

Live erbij zijn kan niet, want de quiz werd eerder deze maand opgenomen met dertig genodigden. "Maar iedereen kan er straks alsnog van genieten", aldus Van der Werf. "We wilden iets doen wat we echt met iedereen kunnen vieren. En deze quiz is er uitgerold."

In hetzelfde weekend is er in het theater ook het nodige te doen. "We hebben een speciaal jubileumprogramma met Simone Kleinsma en cabaretier Martijn Koning en op zondag houden we een heuse familiedag. We maken er een mooi feestje van."

Atlastheater (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

60.000 bezoekers

Van der Werf nam begin 2017 het stokje over van voorganger Jan Geert Vierkant, die een half jaar na de opening vertrok naar het Metropole Orkest.

"Ik herinner me bij mijn aantreden dat er twijfels waren over het aantrekken van 45.000 bezoekers per jaar. Bij het einde van het seizoen 2019/2020 hebben we de 60.000 aangetikt." Volgens haar heeft Emmen veel potentie als theaterstad.

Megaproducties

Deels is dat te danken aan de ruimere opzet van het Atlas Theater. De meer dan 30 meter hoge toneeltoren in combinatie met de orkestbak en capaciteit (800 stoelen) in de grote zaal maken grote producties zoals The Sound Of Music mogelijk.

Voor aankomend jaar staan Titanic en de Hazesmusical Hij Gelooft In Mij op het programma. "Zaken die in het vorige gebouw, De Muzeval, niet mogelijk waren."

Het Atlas Theater wil zich, in samenwerking met alle andere Drentse theaters, ook gaan richten op het aantrekken van jongeren. "Samen denken we aan het oprichten van een speciaal jongerenpanel dat meedenkt met wat er op de planken moet komen te staan. We zien daar graag het geluid van jongeren meer in terug." Samen met de gemeente wordt nog gekeken naar speciale acties voor mensen met een kleine portemonnee.

Theaterdirecteur Machteld van der Werf (Rechten: Atlas Theater)

VIP-gevoel

De afgelopen en voorgaande seizoenen werden nogal gekleurd door corona. De deuren moesten meerdere keren op slot. Bij voorstellingen waren hooguit tientallen mensen toegestaan. "Het publiek vond dat lang niet altijd erg. Het bracht een intiem, VIP-gevoel met zich mee. Maar het is niet de meest ideale situatie voor een theater, nee."

Dankzij coronasteun vanuit de overheid, cultuurfondsen en de aan het Atlas verbonden vriendenclub werden de zwaarste klappen opgevangen. "Wel hebben we al onze tijdelijke krachten moeten laten gaan. Er was simpelweg geen werk."

Toegankelijk en aantrekkelijk

Volgens Van der Werf zit het personeelsbestand inmiddels weer op het niveau van voor de coronacrisis. "Naast de 16 vaste krachten, hebben wij 45 vrijwilligers die ons ondersteunen." Daarnaast bestaat er nog een flexibele schil voor wat betreft de horeca en techniek.