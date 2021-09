Dit weekend in de Drentse natuur: 25 en 26 september

De herfst is een prachtig seizoen om eropuit te trekken. Trek je wandelschoenen aan en verken het Dwingelderveld, zoek naar paddenstoelen of ontdek het Amsterdamscheveld. Er is weer genoeg te doen dit weekend in de Drentse natuur.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Amsterdamscheveld

Vroeg uit de veren zaterdagochtend voor een wandeltocht door het Amsterdamscheveld en langs de Griendtsveenplas. Dit natuurgebied met bijzondere flora en fauna is slechts een paar keer per jaar toegankelijk voor publiek. De wandeling start om 8.30 uur. Meld je van tevoren aan via deze website.

Paddenstoelen

De herfst is begonnen en dus is het paddenstoelentijd! Samen met de gids van Natuurmonumenten zoek je zaterdagochtend naar paddenstoelen op het Dwingelderveld. De gids helpt bij het op naam brengen van de verschillende vondsten. De wandeling start om 11.00 uur. Via deze website kun je je opgeven.

Dwingelderveld

Vaste prik op zondag: ga met de boswachter op stap en verken het Dwingelderveld. De seizoenen komen aan bod en de planten en dieren die in dit natuurgebied leven. De wandeling start om 14.00 uur. Vergeet niet om je vooraf aan te melden via deze website.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

