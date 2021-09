Monsterklus Fokker-jachtvliegtuig afgerond: 'Over twee maanden vliegen we'

De familie hoopt dat het toestel uit de jaren veertig zo snel mogelijk de lucht in kan. Voordat het zover is moet het vliegtuig eerst nog een aantal strenge tests ondergaan. "Je mag niet zomaar met een zelfgebouwd toestel rondvliegen", vertelt Jack. "De eerste taxiproeven hebben we doorstaan en die zagen er goed uit. Ik denk dat we over twee maanden de lucht in kunnen."

Samen met de familie

Jack was al gek van vliegtuigen toen hij veertien jaar oud was. In de loop der jaren kwam hij de eerste bouwtekeningen tegen van de Fokker D21 en zo is het balletje gaan rollen. "Het aantal onderdelen dat ik verzamelde van het vliegtuig bleef maar groeien. Op een punt had ik zoveel dat we besloten om het vliegtuig te gaan restaureren."

Het bouwen van het vliegtuig deed hij samen met zijn familie. Kleinzoon Tom Wilps is vanaf het eerste jaar betrokken bij het project. Hij is trots dat hij samen met zijn opa het jachtvliegtuig tot leven heeft weten te brengen. "Interesse in vliegtuigen is er met de paplepel in gegoten", vertelt Wilps. "Op mijn vijfde was ik er al mee bezig. Dat maakt het extra mooi dat ik dit met mijn grootvader heb kunnen doen."

Tekst gaat verder onder de video

In 2012 kreeg Van Egmond voor het eerst toestemming van de minister om te gaan bouwen. "Daarvoor waren we al bezig met het regelen van de certificering. Dat was een heel lang proces. Het vliegtuig is van voor de Tweede Wereld Oorlog, dus we moesten ook de procedures van Fokker van die tijd hanteren. We hebben er relatief veel manuren in gestoken, zou je kunnen zeggen."

Enige vliegende exemplaar

Het toestel is uniek, omdat het straks de enige Fokker D21 ter wereld is die vliegt. "Het is één van de laatste jagers die Fokker gebouwd heeft in de jaren veertig", legt Wilps uit. Originele vliegtuigen zijn er niet meer, replica's wel. "Er staat er één in Soesterberg en nog één in Finland. Het was de bedoeling dat die ook zouden gaan vliegen, maar zover is het niet gekomen."

Zoon Jack van Egmond is straks de eerste die het vliegtuig mag bemannen. "Ik vind het wel een hele eer dat ik straks als eerste Nederlander in de Fokker mag vliegen", lacht hij. "We moeten nog een paar taxiproeven en wat andere testen doorstaan. Zodra dat allemaal achter de rug is, mogen we eindelijk gaan vliegen."

Van Egmond senior heeft zijn zoon leren vliegen toen hij een jaar of acht was. Op zijn negende kon hij al zelfstandig een vliegtuig bemannen. Het lijkt hem dan meer dan logisch dat een familielid als eerste achter de stuurknuppel plaats neemt. "Het is een familieproject en dat moet zo blijven. Ik had het me niet anders kunnen voorstellen."

Zoon Jack junior mag straks als het eerste het vliegtuig bemannen (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Lees ook: