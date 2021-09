Nova en Luc vertegenwoordigen ons land op het EK Acrogym voor junioren

"Overal wordt het talent vandaan gehaald om goede teams te maken. Het is een mix van Friesland, Groningen en Drenthe", verklaart Rombouts. Hij vormt samen met Merel Veenstra een koppel in de categorie van de mixed pairs. Hij komt over van het turnen.

"Bij acrogym is de balans tussen lenigheid, sierlijkheid en hoe je danst én de kracht heel belangrijk. Terwijl het bij het mannen-turnen vooral om kracht gaat", aldus Rombouts die z'n debuut gaat maken op het EK.

Houtman traint 3,5 uur per dag

Nova Houtman uit Meppel komt samen met Nynke Veenma en bovenpartner Anna Koster uit in de klasse van de trio's in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 19 jaar. Houtman heeft een tussenjaar wat betreft haar opleiding en traint iedere dag 3,5 uur. Voor het EK hebben ze drie oefeningen voorbereid.

"We hebben een balansoefening. Daarin doe je dan de balanselementen zoals de toren. Dan heb je een tempo-oefening. Daarin doet bovenpartner Anna salto's. En dan heb je nog een combi-oefening van balans en tempo", licht Houtman toe.

(Tekst gaat verder onder de video)

Samenstelling teams

De samenstelling van de teams verandert relatief snel. En omdat maar weinig gymnasten de sport beoefenen is het best een lastige klus om een passend team te formeren.

"De bovenpartner groeit natuurlijk nog en wordt ook zwaarder. Dus op een gegeven moment ga je kijken of er nog genoeg hoogte in de elementen zit en of het voor de onderpartners nog te doen is" , zegt Houtman.

Ook uitstraling is belangrijk in de sport. Het dames-trio ontwierp zelf een pakje en liet dat in Oekraïne fabriceren. "Het is belangrijk dat je zelfverzekerd overkomt met strakke houdingen. Maar dat wordt er wel ingestampt hoor", vertelt Houtman. "Ik vind het ook belangrijk om er goed uit te zien op de vloer", vult Rombouts aan. "Ik wil ook een pakje van deze tijd dat minstens even goed is als dat van de rest."

Laatste toernooi als junior

Houtman vertegenwoordigde ons land ook al op het wereldkampioenschap in Antwerpen in 2018 en het Europees kampioenschap van 2019 in Israël. Nu is ze bezig aan haar laatste jaar als junior en heeft ze dus nog één kans op een medaille. "Ja zo voelt het wel. M'n laatste kans als junior en daarna gaan we de senioren in", besluit Houtman.

Finaleplaats?

Het damestrio heeft in Italië inmiddels de tempo-oefening achter de rug. Met een score van 26,5 staan ze op de negende plaats van de 24 deelnemers. Morgen volgt nog hun favoriete balansoefening. Een plek bij de top acht geeft recht op deelname aan de finale van zondag.

Luc Rombouts en Merel Veenstra kwamen in hun tempo-oefening tot een score van 26,4. Zij staan nu op de tiende plaats. Bij de mixed pairs in hun leeftijdscategorie doen 21 paren mee.