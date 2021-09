Welke hengsten halen het prestigieuze Friesch Paarden-Stamboek?

"We beginnen met zo'n driehonderd hengsten en meestal blijven er tussen de drie en zes hengsten over. Dus dat is maar 1 of 2 procent", zegt Marijke Akkerman, waarnemend directeur van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS).

Lange route

Vandaag is een meetmoment en worden de paarden in Exloo voorgereden door ervaren dressuurruiters en beoordeeld door een uitgebreide jury. De hengsten die Exloo hebben gehaald hebben al een hele route afgelegd.

"Eind november beginnen we met de eerste bezichtiging, dan volgt in januari de tweede bezichtiging en dan gaan we naar de voorrij-dagen. Steeds meer paarden vallen af. En nu zijn we nog met vijftien hengsten over in het Centraal Onderzoek", verklaart Akkerman.

(Tekst gaat verder onder de video)

Zeventig dagen

Als een hengst in het stamboek terechtkomt, mag hij de eerste vier jaar honderdtachtig dekkingen per jaar verrichten. Die leveren al snel 1.000 euro bruto per dekking op. Een lucratief predicaat dus. Maar voordat het zover is, gaat er een uitgebreid keuringstraject aan vooraf.

Hengsten die de eindstreep halen staan zeventig dagen op het Hippisch centrum in Exloo. In de eerste zes weken van het traject worden de hengsten onder het zadel gereden en volgt er ook een zadelexamen. Tijdens de laatste vier weken staat het aangespannen rijden centraal dat wordt afgesloten met een men-examen.

"Ze willen de paarden écht doorlichten", zegt fokker en eigenaar Gerben de Vries uit Hindeloopen. "Maar de meeste paarden zijn pas net drie jaar, dus ze vragen al heel veel van zo'n paard in zeventig dagen. Dus korter dan zeventig dagen kan eigenlijk niet. En langer is ook lastig. Want het moet ook allemaal betaald worden. De stalling, de training en de dierenartsen kosten samen heel wat. Maar als het allemaal lukt kan het makkelijk uit. Maar als ze het dan net niet halen, dan is het een zure appel natuurlijk."

Veterinair onderzoek

Vooraf is er ook een uitgebreid veterinair onderzoek. "Ze zijn allemaal al röntgenologisch onderzocht voordat ze hier komen", zegt dierenarts Astrid Bos van de dierenkliniek in Emmeloord. "En we doen sperma- en mestonderzoek. En als de hengsten hier in Exloo zijn doen we ook een klinische keuring. We kijken daarbij in de mond en we doen een scopie van de keel."

Trainingsleider Koos Naber

Tussen alle meetmomenten door worden de hengsten, buiten het zicht van de eigenaren, in Exloo voorbereid op alle beproevingen. Koos Naber - die zelf een sport- en trainingsstal in Holsloot heeft - is de trainingsleider. Hij is zeventig dagen lang eindverantwoordelijk voor de paarden in het traject.

"Ik geef instructies aan de ruiters en ik onderhoud het contact met de eigenaren. Verder doe ik het stalmanagement. Ik zorg ervoor dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt en dat er echt een structuur zit in het opleiden van de jonge paarden", aldus Naber.

Drys Ygrek

Tot slot nog goed nieuws voor Drenthe. Want na het eerste klinische onderzoek werd de 4-jarige Drys Ygrek nog niet toegelaten tot het Centraal Onderzoek. Maar in de herkansing mag hij alsnog instromen. Het dier is eigendom van de familie Oldenburger-Wessels uit Hooghalen. Daarmee komt het aantal hengsten in Exloo dat in aanmerking komt voor een plek in het stamboek op zestien. Half november is de ontknoping.