Laatste hand aan praalwagens voor Scholenparade 'Rodermarkt light'

Meer dan tienduizend bloemen plakken de ouders van OBS De Poolster op de praalwagen van 'hun' school. Er moet nog veel gebeuren voordat de wagen af is, dus het is vandaag flink doorpezen. De parade is morgen al en dan moeten de kinderen er wel bovenop door het dorp kunnen rijden.

Vijf weken werk

"In de zomervakantie hebben we het onderstel gemaakt en vijf weken geleden zijn we echt begonnen met het bouwen van de praalwagen", vertelt Bas Hollander, die samen met de andere ouders driftig bezig is met het lijmen van rode en witte bloemen.

Achter hem springt direct een grote blauw-rood-gele luchtballon in het oog, met daarnaast een regenboog, een roze vliegtuig en een witte gans. Hollander: "Ons thema is 'vlieg met ons mee', dus het zijn allemaal voorwerpen die kunnen vliegen. En op de zijkant hangen foto's van alle kinderen uit groep drie."

Enorme domper

Voor veel Roners was het afblazen van de Rodermarkt een enorme domper, want het dorp leeft er maanden naartoe. De verschillende wijken strijden normaal gesproken met elkaar om de mooiste praalwagen en in de hele omgeving kijken mensen uit naar de immens populaire Nacht van Roden. Corona gooit helaas voor Roden roet in het eten. Enkel de paardenmarkt en de kermis gaan door. Én de Scholenparade.

Het doorgaan van die parade voor de Roner jeugd is volgens Hollander erg belangrijk. "Al tientallen jaren is het een traditie dat kinderen van groep twee van alle basisscholen op de praalwagen door het dorp gaan. Vorig jaar ging dat niet door, maar het zou erg sneu zijn voor de kinderen als zij het rijden met de praalwagen zouden missen." Daarnaast speelt nostalgie een rol: veel ouders die uit Roden komen, stonden ooit als kind ook op een van de wagens.

Hard doorwerken

De kinderen van De Poolster zelf hoeven trouwens weinig moeite te doen voor hun wagen, want de ouders doen het zware werk. Van zagen tot timmeren en bloemen plakken: alles hebben ze samen gedaan. Hard werken, maar de ouders hebben ook plezier. "We hebben elkaar door corona ook een stuk minder gezien op het schoolplein vorig jaar, dus op deze manier kunnen we elkaar ook leren kennen", vertelt ouder Johanna Spaan al bloemen lijmend.

Staande bovenop de praalwagen sluit praalwagenbouwer Marc Popkema zich daarbij aan. Hij kan niet wachten tot de kinderen op de praalwagen door Roden paraderen, Popkema: "Ik denk dat ze niet weten wat ze meemaken morgen, als ze hem eenmaal in de bloemen zien. Maar we zijn nog wel eventjes bezig hier en ik denk dat er - zodra we klaar zijn - wel een paar biertjes open gaan."

