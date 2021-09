Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wil je precies weten waar je aan toe bent, wat het weer betreft? Bekijk dan hier wat je kan verwachten aan regen, zon en temperatuur.

En wat is er dan zoal te doen dit weekend? Hieronder hebben we een aantal opties voor je verzameld:

Herfstwandeltocht Asser Boys

Zaterdag organiseert voetbalclub Asser Boys voor de vijfde keer een bijzondere wandeltocht door één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, het Drentsche Aa-gebied. Tijdens deze goed bewegwijzerde wandeltocht over verharde en onverharde wegen kan iedereen zien dat dit gebied ook in de herfst prachtig is.

De opbrengst van de herfstwandeltocht zal ten goede komen aan de club, omdat door corona ernstige verliezen zijn geleden. Je kunt kiezen uit vier afstanden: 5, 10, 15 of 25 kilometer. Het inschrijfgeld voor deze tocht is 5,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meelopen.

Alle afstanden starten vanaf de kantine van Asser Boys aan de Lonerstraat 100A in Assen en eindigen hier ook. Je kunt vertrekken tussen 9.00 uur en 12.00 uur voor alle afstanden, behalve de 25 km. Voor de 25 km kan worden gestart tussen 9.00 en 11.00 uur. Alle deelnemers moeten voor 17.00 uur weer terug zijn bij Asser Boys. Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.

De deelnemers ontvangen een routebeschrijving en een kop koffie of thee met koek voor de start. Na afloop staat er een lekkere kop soep klaar. Dat is allemaal bij de prijs inbegrepen.

Mendurance in Echten

Ben je een echte paardenliefhebber? Dan kun je je hart zaterdag ophalen in Echten. Mendurance Nederland organiseert een wedstrijd door de bossen van Ruinen, waaraan 17 tot 20 aanspanningen meedoen. Het varieert van een heel kleine shetlandpony van 87 centimeter tot een vierspan Friese paarden.

Vanaf 8.00 uur worden de paarden en pony's gekeurd door een veearts en vanaf 9.00 uur vertrekt er elke vijf minuten een aanspanning vanaf de Nijstad 5. Wil je dus paarden kijken, dan zal je vroeg uit de veren moeten, maar is er wel veel te zien!

Molenmseum De Wachter (Rechten: Molenmuseum De Wachter/Eigen foto)

Museum De Wachter onder stoom

Zaterdag is het bij molen De Wachter in Zuidlaren weer allemaal stoom wat de klok slaat. De machinisten gaan de stoommachines van De Wachter vol onder stoom brengen. Museum De Wachter heeft een unieke en zeer uitgebreide collectie van meer dan 10 stoommachines en kan daarom met recht ook een Stoommuseum worden genoemd.

Als extra attractie krijgt het museum die dag bezoek van een historische stoomwals van de Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk.

Behalve het stoomgebeuren zijn er ook nog allerlei andere dingen te doen bij de molen. Bij voldoende wind maalt de molen graan en slaat de olieslager uit lijnzaad lijnolie. De bakkers zorgen voor versgebakken brood uit de steenoven en er zijn allerlei andere lekkernijen. Ook is de tentoonstelling "van Akker tot Bakker" te bekijken.

Museum De Wachter is van 10.00 tot 16.30 uur geopend.

Pride Photo Tentoonstelling in Assen

Op zaterdag wordt om 10.00 uur de Pride Photo Tentoonstelling in Assen op het Koopmansplein geopend. Deze LHBTIQ+ foto-expositie toont op twintig grote panelen een selectie uit de ruim 2.500 afbeeldingen die vanuit veertig landen werden ingestuurd voor de Pride Photo Award 2020.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van de landelijke toer, waarmee Stichting Pride Photo de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit wil bevorderen. De openlucht-tentoonstelling is tot en met zondag 17 oktober op het Koopmansplein in Assen te zien, dus ook als je het dit weekend niet gaat redden kun je op een later moment nog eens gaan kijken. Daarmee staat de tentoonstelling er ook tijdens de Regenboogweek, die van in Assen van 8 tot en met 15 oktober wordt gehouden.

Bij de olifantenparade kun je ook zelf kleine beeldjes kopen (Rechten: WILDLANDS)

Olifanten kijken in Emmen

Vanaf zaterdag tot en met 24 oktober worden Wildlands Adventure Zoo Emmen en het stadscentrum van Emmen opgevrolijkt door een olifantenparade. Er worden 32 grote kunstolifanten in het park en in het centrum van Emmen geplaatst en deze vormen samen de Wildlands Emmen Parade.

De Elephant Parade is een onderdeel van de feestelijkheden rondom het vijfjarig bestaan van het dierenpark dit jaar. Wildlands heeft, met elf olifanten, de grootste olifantenkudde van Europa. In februari 2021 is de jongste dikhuid Ka Yan geboren.

Dus ben je in de buurt van Emmen? Ga olifanten kijken!

Kofferbakverkoop in Assen

Zondag is de laatste kofferbakverkoop van dit jaar op de Brink in Assen. Wil je rondsnuffelen tussen de gebruikte spullen, dan ben je vanaf 11.00 uur welkom. Als je zelf spullen wil verkopen vanuit je kofferbak dan kan dat ook, je hoeft je niet vooraf aan te melden. Verkopers moeten wel tien euro betalen voor een plekje.

Voor wie het nog niet wist, bij een kofferbakverkoop rij je met je auto naar je verkoopplek en verkoop je bij de auto. Simpel en praktisch.

Coronapas

Ga je er op uit dit weekend, houd er dan rekening mee dat je vanaf zaterdag voor sommige plekken de CoronaCheck-app moet hebben, of een geprinte versie van de QR-code die deze app geeft. Hiermee krijg je op bepaalde locaties alleen toegang als je gevaccineerd bent, recent bent hersteld van corona of een negatief testbewijs hebt van niet ouder dan 24 uur. Het gaat dan met name om restaurants en café's, theaters en bioscopen. Check dus vooraf of je naar binnen kan!

Voor wie geen QR-code wil gebruiken tijdens een uitje is er nog genoeg te doen. Zo zijn buitenactiviteiten vrij te bezoeken voor iedereen, telt Drenthe verschillende bijzonder mooie natuurgebieden om in te wandelen of te fietsen, en ook in de winkels is vooralsnog iedereen welkom. Zondag is het koopzondag in Assen, Emmen en Meppel.