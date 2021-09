Walking Voetbal in Dalen: 'Het gaat vooral om de lol'

Rennen mag niet, slidings maken is verboden en de bal moet niet hoger dan tot heuphoogte de lucht in. Het zijn zomaar wat regels van Walking Voetbal, een spelvorm voor voetballers van ten minste een jaar of zestig. Plezier staat voorop en meedoen is belangrijker dan winnen.

Gratis clinic bij drie clubs

Dat is dan ook precies de reden waarom de gemeente Coevorden het Old Star-team bij drie verschillende voetbalclubs, waaronder dus VV Dalen, uitnodigde om een training te verzorgen. "We willen voor iedereen een sportief programma aanbieden, dus ook voor senioren die niet meer volle bak elf tegen elf op een groot veld spelen", vertelt Alieke Wijnholds, beleidsmedewerker Leefstijl en Beweging bij de gemeente.

Actief bezig

Toch is de sport nog best actief, laat Old Star Emmen-speler Harm de Vries weten. Spelers moeten immers zonder bal wel vrijlopen. "Als ik maar op tijd gewisseld wordt, gaat het allemaal prima", grapt De Vries vanaf de zijkant.

Voor deelnemer Johan Boxem is het even aftasten, maar hij ziet er de lol wel van in: "Ik moet nog wel wennen aan de regels. Niet rennen bijvoorbeeld. Ook moet je goed je taak in het veld onthouden, maar het gaat uiteindelijk vooral om de lol."

De ervaren Dalenaren wonnen de trainingspartij met 8-6 van hun leeftijdsgenoten uit Emmen.

Streekomroep ZO!34 maakte deze reportage: