Liveblog FC Emmen - FC Den Bosch: 2-0, Toufiqui!

FC Emmen heeft de stijgende lijn te pakken in de Keuken Kampioen Divisie en wil dat vanavond in eigen huis voortzetten tegen FC Den Bosch. De Brabanders wonnen vorige week in eigen huis van koploper Jong AZ.

Dat betekent dat de mannen van trainer Dick Lukkien aan de bak kunnen. In de Oude Meerdijk hangt de optimistische sfeer nog nadat het publiek maar liefst zeven keer de handen in de lucht mocht steken. Dat gebeurde in de laatste thuiswedstrijd tegen MVV, die eindigde in 7-1.

Lukkien geniet de laatste weken van zijn ploeg: "Als wij doen wat we kunnen, dan kan het heel leuk worden." Maar hij temperde ook de verwachtingen tegen FC Den Bosch: "Ze staan dan wel veertiende, maar ze hebben maar een punt minder dan wij." FC Emmen staat negende.

Hilterman heeft er zin in

In Rood Wit TV op RTV Drenthe blikte aanvalsleider Jeredy Hilterman gisteren vooruit op de wedstrijd. De spits scoorde vorige week niet in de gewonnen confrontatie met NAC, maar het publiek hoeft zich geen zorgen te maken: "Ik heb er alle vertrouwen in dat ik tegen FC Den Bosch weer het net weet te vinden."

Lucas Bernadou zou het publiek ook zomaar eens kunnen trakteren vanavond. Hij is vandaag jarig. FC Emmen speelt met de (inmiddels) vertrouwde namen. Onder het motto 'never change a winning team'.

Volg de wedstrijd live

FC Emmen - FC Den Bosch is vanaf 20:00 uur uiteraard live te volgen via Radio Drenthe Sport. Verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen verslag vanaf de tribune. Ook het liveblog komt vanaf een rood stoeltje in De Oude Meerdijk. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in het liveblog hieronder.

