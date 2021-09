Liveblog: FC Emmen wint verdiend van FC Den Bosch [gesloten]

FC Emmen heeft vanavond in eigen huis met 2-0 van FC Den Bosch gewonnen. Daarmee heeft de ploeg van trainer Dick Lukkien de stijgende lijn te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen staat nu op plek zes.

In de openingsfase heerste de thuisploeg, al deelden de gasten ook een aantal speldenprikjes uit. Kansen waren er voor Toufiqui, Mendes, Van Ooijen en Hilterman. Alleen Van Ooijen wist zichzelf in de eerste helft op het scoreformulier te zetten. Zijn intikker zorgde tevens de ruststand, 1-0.

FC Den Bosch was het dichtst bij een gelijkmaker toen Soufyan Ahannach vanaf twintig meter aanlegde. Zijn pegel belandde op de lat boven Michael Brouwer.

Magnifiqui

Na een uur spelen en meerdere mogelijkheden voor de Drentse formatie, wist Lucas Bernadou na een versnelling zijn mede-middenvelder Azzeddine Toufiqui te vinden in de zestien. Als een volmaakte spits schoot de jonge Fransman de bal hard achter de Brabantse doelman, Wouter van der Steen.

Toch heeft FC Emmen nog genoeg werk aan de winkel, want het was vanavond te vaak te slordig in de eindpass. Eigenlijk had de thuisploeg geluk dat het geen punten verspeelde, want FC Den Bosch scoorde tweemaal. De eerste keer in buitenspelpositie en aan de tweede goal ging een handsbal vooraf.

Feestelijke avond

Desalniettemin een feestelijke avond dus in De Oude Meerdijk. Mede dankzij de lichtshow in het stadion en het geweldige support van de Drentse aanhangers.

FC Emmen speelt volgende week in de Domstad tegen Jong Utrecht. RTV Drenthe is er dan uiteraard weer bij. In een kersvers liveblog en met een live radioverslag vanaf de tribune in Utrecht.

Lees hieronder het liveblog terug.

Lees ook: