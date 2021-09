Theater in het donker: allemaal 'gekke verklede mensen' in de tuin van Quinty

Zes groepen van vijftig mensen vertrekken verspreid in de avond. De 8-jarige Quinty en de 7-jarige Xafi lopen met hun zaklamp voorop bij de eerste groep. Ze wonen in Havelte en vinden het leuk dat hun dorp één keer in het jaar wordt omgetoverd tot een levend theater. "Het is buiten in het donker en er lopen allemaal gekke verklede mensen," vertelt Quinty. Xafi vindt het vooral leuk dat ze tot laat op mag blijven.

Achter de twee loopt een groep vriendinnen uit Ter Apel. Ze zijn voor het eerst in Havelte. Wat ze vooral samenbrengt is de liefde voor theater. "Ja, toneel, ik houd van toneel!" lacht een van de vriendinnen. "Dit is toch heel anders dan in een schouwburg, dat is toch wat stijver. Wij moeten een beetje bewegen, lachen en meedoen."

Een impressie van de theaterwandeling van het Roestvrij Theater door Havelte (verhaal gaat verder onder de video):

Roestvrij Theater organiseert dit jaar voor de vierde keer de Nachtelijke beleving. In vier dorpen vinden vier verschillende theaterstukken plaats. Dat het theater juist in deze dorpen plaatsvindt is volgens artistiek leider Leander Breen geen toeval. "Er zijn overal zoveel theateractiviteiten in Nederland. Vroeger dacht ik als klein jongetje: wat mis ik allemaal? Dat hoop ik nu te realiseren in dit theater."

Ieder dorp een ander verhaal

Breen gaat met zijn gezelschap ieder jaar langs inwoners en ondernemers van de dorpen Diever, Havelte, Dwingeloo en Frederiksoord. In ieder dorp is een ander verhaal te verkennen. Dat kan alleen door de samenwerking met inwoners die hun tuinen of schuren beschikbaar stellen.

In Havelte draait het dit jaar om ontwenningskliniek OER. "Denk aan mensen die te veel thuiswerken. Wanneer ben je nog thuis en niet meer aan het werk? Die korte lontjes gaan we verlengen met allemaal verschillende behandelingen", legt Breen uit. "Bijvoorbeeld met een hot stone hunnebed-massage of hersenspoelen. Je komt de meest absurde situaties tegen."

Herkenning

Hoe absurdistisch ook, uit het gelach van het publiek blijkt het ook een feest der herkenning. "Ik vind dat heel leuk", vertelt Breen. "Dat je denkt: verrek dit is nog absurder dan mijn eigen situatie. Maar de kern blijft herkenbaar."

Jong en oud, uit Havelte of ver daarbuiten. De Nachtelijke Beleving van Roestvrij theater trekt veel publiek. Alles is dan ook uitverkocht. "Te gek," lacht Breen. "Daar droom je van. Voorheen deden we twee avonden, nu hebben we er een derde bij gedaan en de groepen groter gemaakt. Dat is een risico, maar als het dan lukt, maakt mij dat ontzettend blij."