FC Emmen wint weer en klimt naar plek zes

FC Emmen boekte in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch de derde zege op rij. Na een 1-0 ruststand werd het 2-0 voor de Drentse club, dat door de zege stijgt naar plek 6 in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior en ADO Den Haag zijn de nieuwe koplopers. Beide ploegen hebben 16 punten uit 8 duels. FC Emmen heeft er 13.

Peter van Ooijen

FC Emmen was voor rust beter dan de gasten, maar was bij vlagen slordig aan de bal, speelde in een te laag tempo en gaf - eenmaal in de buurt van de zestien van Den Bosch - te vaak een slechte eindpass. Desalniettemin waren de meeste doelpogingen van FC Emmen en stond het halverwege ook 1-0. Peter van Ooijen, tikte na 23 minuten simpel in een leeg doel, nadat Rui Mendes zijn poging nog gekeerd zag worden door doelman Van der Steen.

Kort voor én na de 1-0 van Emmen kreeg ook Den Bosch twee prima kansen. Hornkamp stuitte, vanuit een counter, op Emmen-keeper Michael Brouwer en Soufyan Ahannach zag een schot van afstand via de onderkant van de lat het veld weer in stuiteren. Via Azzedine Toufiqui, Jeredy Hilterman en Rui Mendes had Emmen drie prima kansen om de score te verdubbelen, maar dat lukte niet.

Hilterman niet, Toufiqui wel

Kort na rust kreeg Hilterman een uitgelezen mogelijkheid om zijn zesde goal van het seizoen te maken, maar één op één met Van der Steen wist hij het net niet te vinden. Burnet en Mendes doken daarna nog gevaarlijk op in de zestien van Den Bosch, maar twijfelden te lang met een voorzet of een schot. Dat deed Azzeddine Toufiqui na exact een uur spelen niet. Na een assist van Lucas Bernadou schoot de Fransman overtuigend en hard raak: 2-0.

Afgekeurde goals

Daarna was het, zeker voor het publiek, hangen en wurgen tot het laatste fluitsignaal en was het Den Bosch dat zowaar nog een keer echt gevaarlijk werd. Na een slippertje van Jeroen Veldmate, die een dieptepass verkeerd inschatte, scoorde Stiers ook wel maar hij deed dat in buitenspelpositie. Kort daarna scoorde ook Den Bosch-invaller Berte, maar hij deed dat met de hand. Het leverde hem geel op.

Met vijf verse krachten aan de kant van FC Emmen was de slotfase van het duel weer vermakelijk en was het wachten op de 3-0, maar die kwam er uiteindelijk niet. Jasin-Amin Assehnoun was daar wel dichtbij, maar zijn schot werd fraai gekeerd door Van der Steen.