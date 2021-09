Dick Lukkien: 'We maken stappen'

Volgens de oefenmeester had Emmen er vanavond meer moeten maken, maar waren de keuzes in de eindfase te vaak verkeerd. "De voorzetten van de zijkanten waren slecht en eenmaal in de zestien werd er te lang getwijfeld."

Dat Emmen nog drie grote kansen weggaf had volgens Lukkien ook te maken met de keuzes aan de bal. "We stonden achterin nog niet in de organisatie als we voorin de bal verloren. Gelukkig kon Michael Brouwer zich in de zesde minuut onderscheiden en hield hij uiteindelijk de nul."

Dat de Drentse club na de derde zege in successie is gestegen naar plek 6 zegt Lukkien niet zoveel. "Natuurlijk heb ik even snel een blik geworpen op de stand, maar in deze fase ben ik vooral bezig met de ontwikkeling van ons spel. Wat deze zege me zegt? Dat we stappen maken en dat we, als we zo volwassen spelen hier weinig ploegen punten zullen pakken."