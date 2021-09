Frustratie op de woningmarkt: een ton overbieden en veel regels

De vraag naar woningen is al jaren veel groter dan het aanbod. Volgens makelaarsvereniging NVM kunnen honderdduizenden Nederlanders geen geschikte woning vinden. Daarbij stijgen de prijzen tot recordhoogtes, wat veel ergernissen oplevert in de oververhitte markt.

Bekijk hieronder een greep uit de reacties die binnenkwamen op de vraag 'wat zijn jouw ervaringen op de woningmarkt?' (verhaal gaat verder onder de video)

Susanne Jansen, van starterswoning naar iets groter

Susanne Jansen woont met haar gezin in een starterswoning in Meppel. Ze zoekt al vier jaar lang een huis, maar iets groters vinden lukt niet. "Wij willen niet meedoen aan die huizengekte. Wij willen ons niet gek laten maken om in die hoge biedingen mee te gaan".

Susanne Jansen woont met haar gezin in een starterswoning en is al vier jaar op zoek naar een groter huis (Rechten: RTV Drenthe/Nicole Aldershof)

Een lachertje

Maar aan overbieden ontkomen ze niet. "Wij hadden op een gegeven moment een huis waarvan wij zeiden 'die staat voor 259.000 euro te koop, wij gaan op maximaal 280.000 euro zitten'. Er moest ook nog wel aan een ton verbouwd worden. En dan gaat zo'n huis voor ver boven de 320.000 euro weg. Dus onze 20.000 euro overbieden is echt een lachertje."

Stilstaan

Jansen heeft besloten haar huidige huis te verbouwen, in plaats van groter te kopen. Maar de toekomst voelt onzeker. "Het voelt zo frustrerend dat je niet wegkomt. Wij zijn gezegend met twee mooie kinderen, maar ons huis zit gewoon vol. Een derde kan er niet bij."

Starter Veroline Brouwer over haar zoektocht op de woningmarkt (Rechten: RTV Drenthe/Nicole Aldershof)

Starter Veroline Brouwer

Veroline Brouwer woont in een huurhuis in Groningen. Toen ze wilde kopen, begon daar ook haar zoektocht. Maar dat bleek onmogelijk. "Ik heb zeven keer alleen een bod gedaan en daarna nog twaalf keer met mijn vriend samen."

Voor Brouwer is de gekte op de woningmarkt een bekend verhaal: "We hebben zelfs praktijken meegemaakt dat je zonder aankoopmakelaar niet kon komen kijken. Dat de vraagprijs 325.000 euro is en dat een huis dan voor 425.000 euro weggaat. Dan gaat er gewoon een ton over de vraagprijs heen."

We hebben bijna 60.000 euro moeten overbieden. En dat voor een woning in Annen. Dat had ik niet verwacht." Starter Veroline Brouwer

Groningen lukte niet, dus gingen ze verder kijken. "Je gaat steeds verder kijken en je breidt je zoekgebied uit. Uiteindelijk is het nu wel gelukt." Geen huis in Groningen, maar in Annen. Daarvoor moest ze wel flink overbieden. "We hebben bijna 60.000 euro extra betaald bovenop de vraagprijs. En dat voor een woning in Annen. Dat had ik niet verwacht."

Financiële risico's

Durfde ze het financiële risico met een goed gevoel aan? "Je weet dat er rampscenario's zijn, maar daar ga je niet vanuit. We hebben wel gezegd: we gaan een woning kopen waar we ongeveer twintig á dertig jaar kunnen wonen en waar wij een gezin kunnen beginnen zodat je niet weer opnieuw deze strijd aan moet, maar er zullen risico's zijn."

Erik Baas zoekt al geruime tijd een woning, maar komt er niet tussen (Rechten: RTV Drenthe/Nicole Aldershof)

Erik Baas, zoekt een speciale woning voor mantelzorg

Erik Baas woont met zijn gezin in Roden. Door omstandigheden is hij op zoek naar een huis waar ook mantelzorg gegeven kan worden. "Ik realiseer mij dat we in een unieke situatie zitten. Het is niet dat we een stap willen maken, maar die stap moeten we maken."

Voor de toekomst bouwen

Aan de ene kant zoekt Baas met zijn gezin een woning waar ze prikkelarm kunnen wonen en een plek waar ze ook hun schoonouders kunnen huisvesten die mantelzorg verlenen. "Maar ook voor de toekomst. Dat wij later zorg kunnen verlenen aan mijn schoonouders."

Baas loopt vooral tegen de regelgeving aan. "Je kunt heel makkelijk een mantelzorgwoning op je terrein kwijt, maar je mag het dan alleen maar gebruiken op het moment dat er daadwerkelijk mantelzorg wordt verleend. Daarna moet je het letterlijk ontmantelen."

Ik merk dat wethouders er wel open voor staan, maar dat ze toch aanlopen tegen de regels." Erik Baas, woningzoekende

Oplossing: splits woningen

Er is ook een andere oplossing: het splitsen van een woning. Maar ook dit blijkt niet gemakkelijk. "Dit kan bijna nergens. Ik heb ook met een aantal gemeenten vrij intensief contact gehad. Ik merk dat wethouders er wel open voor staan, maar dat ze ook aanlopen tegen de regels die dan gelden. Dan blijkt het toch onmogelijk."

Baas pleit dan ook voor woningen waar pre-mantelzorg mogelijk is. "Dan kan je ook voorbereid zijn op een situatie waar je in de toekomst mantelzorg gaat verlenen."

