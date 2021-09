Coronapas: zodra de koffie op tafel komt, moet één op de vijf vertrekken

Gezellig samen uit eten zit er niet in als je niet mee kan of wil doen aan de QR-maatschappij (Rechten: Free-Photos via Pixabay)

Vanaf vandaag is een coronatoegangsbewijs verplicht om binnen te mogen bij een horecazaak, een (sport)evenement of een kunst- of cultuurinstelling zoals een theater of concertzaal.

Deze controle gaat via de CoronaCheck-app. Ben je gevaccineerd, hersteld, of negatief getest? Dan krijg je een vinkje en mag je naar binnen. Een negatieve test mag maximaal 24 uur geleden zijn afgenomen.

Vaccinatiecijfers

Uit de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat 83,5 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar een eerste vaccinatie heeft gekregen. Inmiddels is 79,6 procent volledig gevaccineerd.

Dat betekent dat één op de vijf mensen zich moet laten testen voor een vinkje in de CoronaCheck-app. Iets wat misschien wel gedaan wordt voor een specifiek concert of voor restaurant- of bioscoopbezoek, maar naar verwachting niet voor een kopje koffie of thee ergens tussendoor.

'Coronapas? Ik pas'

De invoering van deze maatregel roept weerstand op bij een deel van de horecaondernemers. Volgens een onderzoek van het vakblad MissetHoreca geeft 41 procent van de horecaondernemers aan niet te gaan controleren op de coronapas. De redenen variëren: het kost te veel geld, ze kunnen geen personeelslid missen om de controles te doen, ze zijn bang voor weerstand bij de gasten of ze voelen er niets voor om een deel van de mensen uit te sluiten.

De verplichting van de CoronaCheck-app en de invoering van de QR-maatschappij levert soms wat twijfelachtige situaties op. Denk eens aan de koffiehoek in een warenhuis bijvoorbeeld.

Iedereen bij elkaar, maar niet met koffie

In het hele warenhuis mag iedereen naar binnen, gevaccineerd of niet, getest of niet, hoestend en proestend of niet. Anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer. Wil je vervolgens een kopje koffie gaan drinken in de koffiehoek, dan moet je ineens, om met diezelfde mensen in een ruimte te zitten, bewijzen dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Wil je dat niet of kun je dat niet? Sorry, dan kun je dat kopje koffie op je buik schrijven.

Warenhuis Hema volgt de richtlijnen van de overheid, zegt woordvoerder Frederike van Urk tegen RTL Nieuws. "Als je in de winkel bij het restaurant komt, moet je daar de QR-code gereed houden. In winkels met een groot restaurant zal een medewerker bij binnenkomst de code controleren, bij kleinere restaurants moet je eerst langs de kassa om daar de code te tonen, waarna je verder naar het restaurant kunt."

Van zwemles...

In het zwembad Aqualaren in Zuidlaren gaan ook de coronaregels er weer af. Dat betekent voor de zwemlessende kinderen dat ze zich weer mogen omkleden in de kleedhokjes of het 'schapenhok', de ouders mogen weer via de normale route het zwembad in en uit, en ook mag er weer gekeken worden bij de kinderen tijdens de zwemlessen.

Althans, als je kunt bewijzen dat je je vaccinatie hebt gehad, of een negatieve test van minder dan vierentwintig uur oud kunt overleggen. Want om te kunnen kijken naar je zwemmende kind, mag je in de restaurette zitten. En daar is het tonen van je QR-code op de CoronaCheck-app verplicht. Ook al zat je net nog met al diezelfde mensen in het grote kleedhok, je mag, als je niet gevaccineerd of getest bent, niet met ze aan een tafeltje zitten zodra er koffie geschonken wordt.

Tot in de bedrijfskantine...

Ook zijn er bedrijven waarbij de kantine een officiële horecagelegenheid is. In de kantine en omliggende ruimtes worden regelmatig werkoverleggen en besprekingen gehouden. Hierbij is iedereen welkom die daar aan deel moet nemen, zeker nu het thuiswerken ook op een lager pitje is gezet.

Maar als de werknemers nu willen lunchen in de kantine, dan moeten ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of korter dan 24 uur geleden negatief zijn getest.

Waar een werknemer dus in een werkoverleg in de kantine zit tussen al zijn collega's, mag dat, zolang er geen lunch bij gegeten wordt. Zodra er eten op tafel komt dan moet de ongevaccineerde of ongeteste werknemer, of de werknemer die uit principe niet mee wil doen aan de QR-maatschappij, vertrekken en een eetplek elders gaan zoeken.

En op de sportclub

Wie dit weekend een drankje of een gehaktbal wil halen in de sportkantine, heeft daar ook een coronapas voor nodig. Dat zorgt voor veel onvrede en onbegrip bij Drentse clubs.

Voorzitter Arjan Jonkers van voetbalclub MSC Meppel - één van de grootste sportverenigingen uit Drenthe - snapt er niets van. "Dit is een regel die aan tafel is bedacht, maar in de praktijk niet is uit te voeren."

Vandaag spelen zes teams op de thuisbasis van de club, waaronder het eerste elftal. Dat betekent dat er honderden bezoekers op het sportpark aanwezig zullen zijn. Die moeten allemaal gecontroleerd worden voordat ze de kantine in mogen. "We moeten een hoop extra vrijwilligers regelen om dat allemaal te controleren, maar die zijn er niet", benadrukt de voorzitter.

Dus waar je tien minuten eerder nog met z'n allen op het veld stond, in de kleedkamer of onder de douche, mag je niet meer samen een pintje pakken als er iemand geen vinkje kan krijgen op de CoronaCheck-app.

Waarom niet gevaccineerd? Mensen die vanaf vandaag niet meer volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Wie zijn dat nou eigenlijk? Daar is onderzoek naar gedaan door onder andere de Radboud Universiteit, de Erasmusuniversiteit, het RIVM en de GGD. Conclusie uit die onderzoeken is dat mensen zich niet laten vaccineren vanwege uiteenlopende redenen. Dat kan bijvoorbeeld religieus van aard zijn, een medische oorzaak, maar ook omdat ze bijvoorbeeld willen wachten tot er meer bekend is over de langetermijneffecten van de verschillende vaccins. Hoewel de overheid er alles aan doet om deze groepen alsnog te bereiken en over te halen zich te laten vaccineren, mag niet vergeten worden dat zij alle recht hebben om zich niet te vaccineren, wat hun achterliggende reden ook is. Dat staat namelijk in artikel 11 van de Grondwet. Op grond van dit artikel heeft elke burger het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Ook in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een ieder zijn of haar eigen keuze hierin mag maken. Ook de mensen die uit principe niet willen meedoen aan de QR-maatschappij kunnen niet meer overal terecht. Dat is bijvoorbeeld iemand die wel gevaccineerd is, maar het niet eens is met de verplichte coronacheck om ergens binnen te komen om iets te eten of te drinken.

Gevaccineerd maar toch corona? Welkom!

Een Nederlands coronabewijs blijft nog altijd geldig als iemand die volledig is gevaccineerd bij de GGD toch positief test op het virus. Het ministerie van Volksgezondheid ziet geen mogelijkheden om daar verandering in te brengen. "Het is wat het is", zegt een woordvoerder van het departement.

Eind juli was in Nederland al duidelijk dat een eenmaal gegenereerde QR-code gewoon blijft staan als een gevaccineerde na een gang naar de teststraat besmet blijkt. "We hebben de mogelijkheden bekeken om dat aan te passen, maar dat bleek technisch niet haalbaar", vertelt de woordvoerder desgevraagd.

Het ministerie benadrukt dat mensen hier een eigen verantwoordelijkheid in hebben. "Je wordt geacht je te laten testen als je klachten hebt en als je positief test in quarantaine te blijven", aldus de woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat er "altijd risico's blijven".

Lees ook: