Podcast Drenthe Toen: Het groene erfgoed van Lucas Pieters Roodbaard deel 3

Metershoge rododendrons

Jarenlang was het Roodbaardpark aan de Beilerstraat in Assen, ooit onderdeel van landgoed De Eerste Steen, aan het oog onttrokken. Vooral dankzij de metershoge rododendrons. Anja Verbers: "Er waren nog maar heel weinig mensen in het park en ook geen mensen meer uit het ziekenhuis die hier even gingen zitten. Het was er ook donker en nat. Nu hebben we die rododendrons teruggebracht en de padenstructuur hersteld."

Tekst gaat door onder de foto

Poort in de heg, oostkant Beilerstraat, onderdeel Landgoed De Eerste Steen, foto ca 1900 (Rechten: Drents Archief)

In de geest van Roodbaard

"Roodbaard had het park echt heel goed in kaart gebracht en zijn oude kaarten hebben we erbij genomen om de oorspronkelijke padenstructuur weer boven water te krijgen." Een flinke klus, waarvoor Verbers de vrijwilligers alle lof toezwaait. Een deel van het park is bos, net zoals het er in Roodbaards tijd bijlag. "Je ziet hier nog een hele bult snippers. Maar die blijven ook gewoon mooi liggen, want die zijn vrijgekomen zijn bij het zagen. De vrijwilligers houden de paden op orde en dat doen we hier in het bosgedeelte met snippers." Vanzelfsprekend met slingerpaden, zoals Roodbaard ze ooit bedacht.

"Het idee van Roodbaard, dat 'ie die slingers wilde aanleggen, is dat als je hier wandelt, je het gevoel hebt dat je eigenlijk heel ver door het bos kan wandelen, terwijl het eigenlijk maar een heel klein terreintje is. Dat maakt het gewoon heel grappig, dat soort trucjes om de belevenis van het bos te vergroten."

Het hele gesprek met Anja Verbers is te horen op Radio Drenthe, in Drenthe Toen, op zondag 26 september van 12.00-14.00, daarna via uitzending gemist en de podcast.

Lucas Pieters Roodbaard (Rolde, 1782) werkte in zowel Groningen, Friesland en Drenthe. Als tuinarchitect voor de rijke en machtige burgers en adel maar ook in opdracht van stadsbesturen. In de vierdelige Drenthe Toen-podcast 'Roodbaards groene erfenis' leren we de mensen kennen die hem bestudeerden en die zijn erfgoed restaureren. En als het even kan, Roodbaard zelf.

Podcast Drenthe Toen. Op de foto de inmiddels gerenoveerde Roodbaardtuin aan de Beilerstraat in Assen. (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

26/09 Drenthe Toen Podcast Roodbaard deel 3