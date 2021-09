Asser honkbal- en softbalvereniging viert 50-jarig bestaan

De vereniging was eigenlijk al op 21 april jarig, maar door de coronamaatregelen zat er toen geen feestje in. Nu kan het lustrumweekend wel doorgaan en worden de coronamaatregelen zelfs net op tijd versoepeld. "We hadden een vooruitziende blik", lacht Hogenbirk.

Kamerbreed tapijt

Het lustrumweekend wordt vanochtend geopend door wethouder Bob Bergsma (D66). Er staat van alles op het programma: veel honkbal en softbal, een springkussen, slidingbaan, BBQ en een kennisquiz. Door corona kon er een tijdje niet gespeeld worden en de vereniging hoopt op deze manier het verenigingsgevoel weer wat te vergroten. Op dit moment bestaat de vereniging uit vijftig leden. Niet alleen Assenaren, maar mensen uit de hele omgeving komen sporten bij The Pioneers.

De vereniging werd op 21 april 1971 opgericht en begon als honkbalvereniging. Ze hadden een houten keet als clubhuis en speelden op gras. "Op zich kun je prima op gras spelen, maar het is heel gevoelig en gaat snel kapot", vertelt Hogenbirk. "Om die reden hadden ze een groot kamerbreed tapijt over de helft van het veld gerold om het gras te beschermen. Dat werkte prima", lacht hij.

Bij The Pioneers kun je honkballen en softballen (Rechten: The Pioneers)

In die vijftig jaar is er het een en ander veranderd. Zo kun je nu ook bij de vereniging softballen en heeft de vereniging speciale velden. Een groot tapijt is niet meer nodig. Ook is de vereniging verhuisd naar Sportpart Dijkveld. Dat ligt een beetje afgelegen. "Je moet wel weten dat we er zitten. Al helemaal met een relatief onbekende sport. Soms komt er een verdwaalde fietser langs, maar dat is niet helemaal onze doelgroep."

Iedereen welkom

Eén van de hoogtepunten van het lustrumweekend is volgens Hogendirk de Baseball5 clinic die wordt gegeven door het Nederlandse team. "Dat is een versneld spelletje honkbal op een kleiner veld. Het enige wat je nodig hebt is een krijtje om de honken te kunnen tekenen en een rubberen balletje", legt Hogenbirk uit.

Het idee is om Baseball5 ook te introduceren in de wijken Marsdijk en Assen-Oost. Door deze laagdrempelige vorm van de sport hoopt Hogendirk op meer aandacht voor de sport en meer aanwas bij The Pioneers. Want hoewel honkbal in Noord-Amerika een hele populaire sport is, wordt het in Nederland niet veel beoefend.

Ook als je niet-lid bent, ben je van harte welkom bij het lustrumweekend en bij de trainingen van The Pioneers, laat Hogendirk weten. Wat de sport dan zo leuk maakt? "De combinatie van de teamsport, maar ook je individuele ontwikkeling. Als team leer je samenwerken, maar aan de andere kant moet je ook individueel presteren als je aan slag bent. Soms gaat dat goed en ben je de held, soms lukt het niet en dan gaan we weer wat harder trainen."