Vrijwilligers zetten zich in voor de Veldhoeve

De Veldhoeve ligt tussen Assen en Hoogeveen en is in gebruik als educatiecentrum voor scholen, als vergaderplek en als groepsaccommodatie.

Fietsen

Sinds een jaar is Dirksen hier werkzaam als vrijwilliger. Hij heeft een breed takenpakket waaronder het onderhouden van de zestig fietsen die klaarstaan voor actieve scholieren. "Met zo'n hoeveelheid is er wel eens een band lek, dus banden plakken is een van mijn taken."

Anja Sikkema werkt in de moestuin van de Veldhoeve (Rechten: RTV Drenthe)

Moestuin

Sikkema heeft groene vingers. "Ik houd het groentegedeelte bij en zorg ervoor dat deze hoek onkruidvrij blijft. De scholen die hier komen krijgen ook een rondleiding in de tuin. De leerlingen zien hoe iets groeit en de dingen die hier groeien, kunnen we weer in de keuken gebruiken."

"Ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Ik houd niet van zonnen, maar zo kom je toch lekker buiten en ongemerkt pak je behoorlijk wat zonuurtjes. Ik vind het mooi om te zien dat uit zo'n klein zaadje zo'n grote plant komt waar je van kan eten."

Verantwoordelijkheid

"Ik vind het heel belangrijk dat we ons met zijn allen inzetten om de biodiversiteit overeind te houden en de klimaatverandering een duwtje de goede kant op te geven. Dit is een middel om een klein steentje bij te dragen", vertelt Dirksen.

"We hebben de boel opgeknapt. Twee jaar geleden was het behoorlijk verwaarloosd. Jan de beheerder stond er in z'n eentje voor en dat viel niet mee. Sindsdien hebben we heel wat meters kunnen maken maar het is nog niet af en het onderhoud vraagt ook heel wat. Dus", besluit Dirksen uitnodigend, "wees welkom!". Belangstellenden vinden op de site van de Veldhoeve meer info.

