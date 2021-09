Weco De Hondsrug slachtoffer van gps-diefstal

Dieven hebben vannacht toegeslagen bij Weco De Hondsrug in Borger. Hierbij zijn zes gps-systemen uit de schuur gehaald. "Alles stond netjes afgesloten in de schuur, maar ze zijn toch binnengekomen", vertelt bedrijfsleider Ebel Brandsema.

De loopdeur van de schuur is geforceerd, vervolgens zijn ze via een gat naar binnen gegaan. In de schuur zijn ze geraffineerd te werk gegaan. "Alles is gedemonteerd zonder schade. Er is verder niets kapot gegaan en niets weg", weet Brandsema.

Door de diefstal van de zes gps-systemen lopen de werkzaamheden bij Weco, dat voor het eerst slachtoffer is van gps-diefstal, vertraging op. Onder andere de gps voor de hakselaar is meegenomen. "En die meet onder andere de droogte in de grond en de opbrengst. Zonder gps kunnen we die niet gebruiken."

Brandsema gaat met de verzekeraar aan de gang en verwacht dat de schade vergoed zal worden.