Uitduel Noordscheschut gestaakt na enkelbreuk

De verdediger van Noordscheschut wilde bij een 1-0 achterstand de bal van achteruit naar voren spelen en werd door de aanvoerder van DETO stevig op zijn been geraakt. Koster bleef liggen en de captain van de thuisploeg uit Vriezenveen kreeg een directe rode kaart.

Genoeg voor vandaag

"Het is goed mis met de enkel van Kevin. Die is gebroken", legt trainer/coach van Noordscheschut Marc van Meel uit. "We zijn blij dat de scheidsrechters en DETO hebben meegedacht. Dit is voor vandaag genoeg."

"Kevin is naar het ziekenhuis in Almelo gebracht. We zullen hier later dit seizoen voor 73 minuten terug naartoe moeten", besluit Van Meel.

Ferdi ter Avest

In de hoofdklasse B moest het nog puntloze Noordscheschut al na negen minuten een tegengoal slikken. Namens DETO opende Ferdi ter Avest al vroeg de score (1-0).