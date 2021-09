Thuiswedstrijd tegen AtomiX komt te vroeg voor Vermeer

Op donderdagavond zakte Vermeer een kwartier voor tijd na een botsing met Julien Devisch van Tongeren door zijn benen. De captain kon niet meer opstaan en werd door teamgenoten Dragan Vrgoc en Sjoerd Boonstra naar de massageruimte gebracht. Na aanhoudende tintelingen in de benen van Vermeer werd zelfs het alarmnummer gebeld.

Stress in onderlijf

Twee dagen na de remise (27-27) heeft Vermeer nog altijd veel pijn in de beenspieren, maar na uitgebreid onderzoek is er geen sprake van een breuk of grote schade. "Het gaat om overbelasting en stress in de spieren", legt teammanager Manuel Kremer uit.

Kremer vervolgt: "Bernie heeft tijdens de derde wedstrijd in korte tijd teveel van zijn lichaam gevraagd. Zijn geest heeft meer gewild dan zijn lichaam aankon. Na flink wat klappen is er een enge stresssituatie in zijn onderlijf ontstaan."

TV Drenthe

Om 20:00 speelt Hurry-Up opnieuw thuis in de BENE-League en Vermeer zal een van de toeschouwers zijn. AtomiX uit het Belgische Haacht komt in Zwartemeer op bezoek. De partij is vanaf 19:55 te zien op TV Drenthe en online.