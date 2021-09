Stadsboerderij 't Nijehoff en station Assen winnen Drentse Architectuurprijs

Het Asser station wint de juryprijs. De stadsboerderij pakt de publieksprijs en de circulariteitsprijs.

Juryrapport

"De stedelijkheid van het nieuwe stationsgebied is een architectonisch en stedenbouwkundig toonbeeld voor andere steden", volgens de jury. "Alles in het stationsgebied loopt zo vloeiend over in de omgeving dat Assenaren al bijna niet meer weten hoe het vroeger was." De jury was ook te spreken over de luifel die wordt gezien als "een kroon op deze nieuwe plek in de stad."

Dubbel prijs

De afgelopen week kon online gestemd worden voor de publieksprijs. 't Nijehoff kreeg de meeste stemmen en won. Maar ook van de jury kreeg de stadsboerderij de nodige waardering. "De architectuur, de gekozen materialen en detaillering, is verbluffend in z'n eenvoud en de aandacht voor de omgeving is groots", liet de jury weten. Uiteindelijk leverde het de stadsboerderij ook de circulariteitsprijs op. Een prijs die ook door de jury bepaald wordt.

Lees ook: