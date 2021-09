Mini-parade brengt Rodermarktgevoel een stuk dichterbij

Heel even leek het wel de échte Rodermarktparade. Maar nee, met zeven wagens mag er hooguit gesproken worden van een mini-parade. Het maakte de sfeer er niet minder om aan de Ceintuurbaan-Zuid, van waaruit men om één uur 's middags vertrok voor een rondje door het dorp. De wagens, gebouwd door ouders van basisscholen uit Roden en Nieuw-Roden, trokken veel bekijks.

Van generatie op generatie

Daarmee wordt een traditie na een jaar afwezigheid weer voortgezet. Generaties Roners liepen mee, in een traditie die van ouder op kind gaat.

Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek is dan ook blij dat er weer een parade is. De bouwers hadden iets minder tijd dan voorgaande jaren, maar wisten er weer iets moois van te maken, vond hij. "We zijn heel blij met de parade. Als je kijkt naar het publiek wat hier en in het centrum aanwezig is, dat is mooi. Er is zoveel tijd en energie ingestoken. Ja, leuk."

Weertje en het sfeertje

Over het weer hadden organisatie en publiek vanmiddag geen klagen. Tijdens de twee rondgangen door Roden bleef het droog. "Het weertje en het sfeertje van de Rodermarkt", zegt Kalfsbeek.

Ook de ouderen van De Hullen genoten zichtbaar van die sfeer. Zij zwaaiden op de stoep voor het verzorgingstehuis naar de kinderen op de praalwagens.

Bloemen uit Vollenhove

Een aantal praalwagens was versierd met dahlia's. Niet zoveel als andere jaren, waarin Volksvermakers soms in allerijl stad en land afreisden op zoek naar geschikte bloemen. Toch overkwam het één bouwploeg dit jaar dat er daags voor de parade nog bloemen uit het Overijsselse Vollenhove moesten worden gehaald.

Sobertjes

Volksvermaken mag dan terugkijken op een geslaagde alternatieve parade, Kalfsbeek noemt de Rodermarkt van 2021 toch 'sobertjes'. "Meestal trekt zo'n parade alleen al 30.000 man. Die gaan dan allemaal het dorp in en de horeca bij langs. Dat is nu minder."

Een warenmarkt is er dit jaar niet, maar de Paardenmarkt zal gedoogd worden door de gemeente Noordenveld. Het Jaarbeursterrein blijft, tot teleurstelling van menig feestganger, leeg. "Er is dit jaar wel weer een kermis en de horeca doet iets. Het is soberder dan we gewend zijn, maar er kan gelukkig wel weer iets."