VAKO te sterk in 'brave burenruzie' tegen Tynaarlo

VAKO is het eerste seizoen op de zaterdag begonnen met een 6-0 overwinning. In de burenruzie tegen Tynaarlo was de ploeg van trainer Cor Meijer duidelijk te sterk.

Beide ploegen maakten afgelopen zomer de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. VAKO speelde 90 jaar op de zondag.

Doelen groen/wit

De voortekenen leken goed voor een spectaculaire wedstrijd. Sportpark De Fielliettaz Goethart was versierd, Tynaarlo had 's nachts de doelpalen met groene tape omwikkeld en het publiek zag een jeugdwedstrijd tussen beide ploegen voorafgaand aan de wedstrijd.

Het krachtsverschil tussen beide teams was echter te groot, zodat de derby niet echt ontbrandde. Daar bracht ook het vuurwerk, bij opkomst van de ploegen, geen verandering in.

Strafschop

Het wachten was op de eerste treffer voor de thuisploeg en die viel na ruim veertien minuten. De goed spelende Melvin Nuwolt kon alleen via een overtreding in de zestien afgestopt worden. De strafschop werd door Tim van Huffelen met overtuiging binnen geschoten (1-0).

Ook in het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisclub en halverwege de eerste helft maakte Emanuel Manzeza de 2-0, na weer goed voorbereidend werk van Nuwolt. Vlak voor rust misten de gasten een grote kans op de aansluitingstreffer, zodat beide ploegen halverwege met een 2-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Pat Stone

Direct na rust liet Patrick Steenbergen zien dat hij ook op zaterdag het net weet te vinden. Amper vier minuten na rust maakte 'Pat Stone' de 3-0. De wedstrijd was daarmee beslist en het wachten was op meer treffers van de thuisclub.

Het publiek moest daar lang op wachten. Tynaarlo doelman Thijs Noorman stond steeds hinderlijk in de weg en pas zes minuten voor tijd was het weer Steenbergen die de 4-0 binnen kon tikken. Een minuut later maakte ook Van Huffelen zijn tweede. Maar 5-0 zou niet de eindstand worden, want weer een minuut later bepaalde Steenbergen de eindstand op 6-0.