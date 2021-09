Feestweekend in Wildlands: vijfjarig bestaan en opening Elephant Parade

Officieel is de verjaardag van Wildlands in maart. Alleen door corona kon dat feest niet doorgaan. Daarom wordt het feest dit weekend gevierd. "Een heel mooie mijlpaal. We hebben teruggekeken op fantastisch mooie hoogte punten, maar ook zeker dieptepunten", vertelt Wildlands directeur Erik van Engelen.

Confetti

Het park staat er volgens de directeur goed voor. "Mooi om dit te markeren en dan weer vooruit te kijken. En dat we dit dan mogen vieren met veel meer vrijheid dan we de afgelopen anderhalf jaar hebben gehad, is natuurlijk heerlijk."

Bezoekers wisten niet wat hen overkwam toen ze door de poorten liepen. "Wij wisten niet eens dat er feest was vandaag. Nu worden we onthaald met confetti en applaus, heel leuk", vertelt een bezoeker. Een ouder echtpaar is hier om hun eigen jubileum te vieren. "We zijn 45 jaar getrouwd vandaag. Om het dan zo te vieren samen met Wildlands, dat is fantastisch."

Elephant Parade

In het kader van de verjaardag is de Elephant Parade voor de tweede keer naar Emmen gehaald. Het internationale evenement streek in 2010 voor het eerst neer in Drenthe. "Geweldig. Heel mooi dat de olifanten er weer zijn", benadrukt Van Engelen.

In totaal staan er 32 olifanten door Wildlands en het centrum van Emmen. Deze blijven tot 24 oktober staan. "Het is niet alleen mooi, maar ook nog eens voor een goed doel", legt Van Engelen uit. Tijdens de Parade wordt er namelijk extra aandacht gevraagd voor de bedreigde Aziatische olifant.