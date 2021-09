ACV onnodig naar eerste nederlaag van het seizoen

Met die minieme nederlaag kreeg ACV veel te weinig. De Asser club was beter dan de gasten uit Friesland, maar vergat een ding: scoren. Kansen waren er genoeg, maar de bal wilde er simpelweg niet in.

Door de nederlaag zakt ACV van plek 2 naar plek 4, nu met 11 punten uit 6 duels. Koploper blijft Sparta Nijkerk, met 14 punten uit 6 wedstrijden.

Loodzware bekerwedstrijd in de benen

Het was natuurlijk afwachten hoe beide ploegen voor de dag zouden komen in Assen, na die midweekse bekerronde. Harkemase Boys speelde dinsdag en won met 3-2 van Katwijk, terwijl ACV een dag later heel diep moest gaan in Utrecht tegen Hercules. Uiteindelijk won ACV na het nemen van strafschoppen en zitten beide ploegen vanavond dus in de koker voor de loting. Maar het was absoluut niet te merken dat ACV een dag minder herstel had dan de gasten en ook nog eens een dik half uur meer in de benen hadden. Wel miste de thuisclub door die bekerwedstrijd vanmiddag centrumverdediger Luka Prljic en Pascal Huser (beide geblesseerd).

Strafschop

De vervanger van Prljic was Rober Talens en uitgerekend hij ging na een kwartier spelen in de fout. Zijn overtreding op de snelle Jhurey Marharitha betekende een strafschop voor Harkemase Boys, die werd benut door Kian Visser. Via Daniël Schans (redding doelman Eric Jansema), Freddy Quispel (vrije bal op de lat), Gijs Jasper (schot geblokt) en opnieuw Quispel (kopbal van de lijn gehaald) kreeg ACV vier grote kansen op de gelijkmaker, maar de rust werd bereikt met 0-1.

Kunst- en vliegwerk

Ook na rust bleef ACV de bovenliggende partij, al sloeg de vermoeidheid wel wat toe. Maar na het inbrengen van enkele verse krachten bleek de thuisclub fysiek absoluut niet minder dan Harkemase Boys. De gasten beperkten zich tot verdedigen en hoopten via een counter op een tweede treffer. Die kwam er bijna, maar Margaritha was te zelfzuchtig en schoot in het zijnet. Aan de andere kant bleef het eigenlijk continu dreigend, maar kwam de beloning niet. Quispel, Jasper en invaller Ezra Schrijver wisten Jansema niet te passeren.