Hoe staat de Drentse woningmarkt ervoor?

In de talkshow De Staat van Drenthe bespreekt presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten de crisis op de woningmarkt.

Gezocht: een woning

Voor wie is het kopen van een huis nog haalbaar? En welke risico's nemen woningzoekenden om dat ene huis te bemachtigen? Woningzoekenden Susanne Jansen, Veroline Brouwer en Erik Baas praten over hun persoonlijke zoektocht naar een geschikt huis en welke excessen ze meemaken. Van flink worden overboden, soms meer dan anderhalve ton, tot ver buiten het zoekgebied eindigen. Ze kunnen geen kant op. Susanne zet haar wens op het krijgen van een derde kind zelfs op pauze.

NVM-makelaar Wim Stuursma over de oververhitte woningmarkt (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Verkopersmarkt

Voor NVM-makelaar Wim Stuursma zijn het ook bijzondere tijden. Ook hij verbaasd zich soms nog over de torenhoge overbiedingen. Hij vertelt over de gekte op de woningmarkt. Laten we ons niet te veel leiden door emotie? En kon je vroeger als koper eisen stellen, nu is de verkoper aan zet.

Jisse Otter, wethouder in de gemeente Emmen over het bouwen van huizen en veranderen van regels (Rechten: RTV Drenthe/Nicole Aldershof)

Oplossing

De aankomende jaren moeten er flink wat huizen bij. Maar bouwen alleen is niet de oplossing, volgens hoogleraar Dirk Bezemer. Hij spreekt over de 'baksteenmythe'. En Jisse Otter, wethouder in Emmen, praat over nieuwbouw en verbouw van bestaande gebouwen. Ook hij loopt soms aan tegen de jaren durende papiermolen, waardoor alles vertraagd.

Bekijk hieronder de uitzending van De Staat van Drenthe.