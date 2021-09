Lof voor 'koningin' Van der Breggen bij afscheid

Van der Breggen stond als titelverdediger aan de start in de WK wegrace en hoopte een rol van betekenis te spelen. Toen dat niet lukte, besloot ze maar gewoon te genieten. "Eerst baal je dat je niet meer in de eerste groep zit, maar die twee rondes door Leuven waren echt fantastisch", vertelt ze.

Koningin van het fietsen

Na afloop was er, naast aandacht voor de kersverse wereldkampioen Elisa Balsamo uit Italië, ook lof voor Van der Breggen. Haar ploeggenoten waren vol lof over de Meppelse. "Een groot kampioen en een groot persoon", zei Marianne Vos die vandaag genoegen moest nemen met zilver. "Het was mooi om zoveel jaren met haar te rijden. Ze was altijd toegewijd, maar ook relaxed: het is die mooie balans van jezelf zijn en je nooit gedragen als de koningin van het fietsen, wat ze natuurlijk wel was."

Annemiek van Vleuten, één van Van der Breggens grootste rivalen, had ook alleen maar mooi woorden voor haar. Ze zei de duels met haar te gaan missen. "Ik vond het mooi tegen haar te koersen. Ik houd van rivaliteit en ik ga haar zeker missen. Maar het was niet Anna tegen Annemiek. De top in het wielrennen is gelukkig veel breder."

Behalve haar ploeggenoten kwamen ook andere rensters even afscheid nemen van Van der Breggen. "Een heleboel meiden kwamen even naast me fietsen. Ze bedankten me, ook voor de inspiratie die ik had gegeven. Dat waren wel kippenvelmomentjes. Je staat er nooit bij stil. Je beseft dan niet alleen dat het erop zit, maar ook wat ik andere mensen heb gebracht."

Ploegleider

Haar afscheid betekent overigens niet dat de wielerkoersen het zonder Van der Breggen moeten stellen. De Meppelse gaat aan de slag als ploegleider. Volgende week begint ze al bij haar ploeg SD Worx in die rol. "Het is een gek idee dat het voorgoed voorbij is. Maar ook heel fijn."