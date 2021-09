Coronapas bij sportkantine en restaurant: 'In praktijk bijna niet te doen'

Op het sportpark mag buiten vrijwel alles weer, maar wie binnen in de kantine wil zitten, moet langs een controle met de CoronaCheck-app. Eten of drinken afhalen bij de bar en meteen weer naar buiten om het daar te nuttigen, mag wel zonder check. Het zorgt bij voetbalclub ACV in Assen voor dubbele gevoelens over de versoepelingen, zeker nu de topper tegen Harkemase Boys vandaag op het programma staat.

'Iedereen controleren onmogelijk'

"In eerste instantie zijn we natuurlijk blij met de versoepelingen", zegt voorzitter Bert Huizing. De club heeft zich volgens hem anderhalf jaar lang in allerlei bochten moeten wringen om te kunnen blijven voetballen. "Soms stond er een trainer met maar twee spelers op het trainingsveld. Gelukkig kunnen we nu weer volop voetballen en bijvoorbeeld ook weer volledig gebruik maken van de kleedkamers."

De keerzijde is de verplichte coronacheck bij de kantine. Bij de wedstrijd van vandaag verwacht hij vijfhonderd of zeshonderd toeschouwers. "Dat is niet te doen. We hebben uitgerekend dat we daar twintig vrijwilligers, elk drie uur lang, voor nodig hebben. Die kunnen we niet zomaar optrommelen", laat Huizing geërgerd weten. "Het begint al in de rust, waarin veel mensen een kopje koffie willen drinken. Gelukkig hebben we twee kraampjes buiten en is het lekker weer. Maar ook de derde helft wordt heel lastig. We gaan het zien en we proberen zoveel mogelijk aan de regels te voldoen, maar iedereen die naar binnen wil controleren, is onmogelijk."

Hulp van Paaldert

Ook in de horeca is de coronacheck lastig uit te voeren. Op het terras mag iedereen gewoon plaatsnemen, maar binnen is een check nodig. Bij restaurant De Turfsteker in Westerbork hebben ze daar iets op gevonden. Eigenaar Sander Vos heeft een tablet op een paaltje laten monteren, waar bezoekers zelf hun eigen coronacheck kunnen uitvoeren.

"Als je het volledig goed wil doen, zou de scan bij binnenkomst of aan tafel moeten doen en daarbij de identiteit van de gast moeten controleren", aldus Vos. "Als je een tafel van zes mensen hebt, ben je zo vijf minuten bezig. Op een drukke avond kun je dat er in de bediening niet bij doen. Daarnaast vind ik het een belasting voor mijn personeel om de scans op eigen telefoons uit te voeren."

Vandaar dus tablets op een paaltje bij de ingang. Het systeem werkt wel op vertrouwen: "Wij vertrouwen hier in Drenthe op de goedheid en welwillendheid van onze gasten. We geven op onze eigen, pragmatische en praktische wijze gehoor aan de maatregelen. Ik denk dat we hiermee onze goede wil tonen op een manier die voor ons haalbaar is", aldus de horecaondernemer, die vanavond weer een vol restaurant -zo'n honderd gasten- mag bedienen.

Oudejaarsfeest

Toch is er niet alleen goed nieuws voor Vos. In het Radio Drenthe-programma Cassata liet hij weten dat het door hem georganiseerde oudejaarsfeest in Westerbork niet door zal gaan. "Ik zou niet weten hoe ik dat moet voorbereiden en wat dan de regelgeving is. Zoals het nu lijkt, moet je om 12 uur dicht en dan gaan we net open. Zeg maar hoe het moet. Ik zie het op dit moment niet zitten", aldus Vos.