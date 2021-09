Opluchting in Zwartemeer: Hurry-Up worstelt zich naar eerste zege

Het heeft vier speelrondes geduurd, maar Hurry-Up heeft de eerste voltreffer in de BENE-League binnen. Tegen hekkensluiter AtomiX kwamen de Zwartemeerders van 19-20 terug: 30-25.

Tegen de gasten uit België moest Hurry-Up het stellen zonder Bernie Vermeer. Op donderdag tegen Tongeren (27-27) liep de aanvoerder een enge spierblessure op. Na onderzoek blijkt het om overbelasting en stress te gaan. In het thuisduel tegen AtomiX werd Vermeer in een rolstoel door teammanager Manuel Kremer de hal in gereden.

David Ferreira

Vermeer zag Hurry-Up slap starten tegen de nummer laatst van de BENE-League. Na 3-5 hielp René Jaspers Hurry-Up weer aan de goede kant van de score (15-11). Tegen AtomiX maakte de penaltyspecialist er liefst elf. "Vorig jaar stond ik nog wel eens op de midden. Nu gewoon weer linkerhoek en dat voelt goed", zegt de topschutter.

In de tweede helft kwamen de gasten uit Haacht terug tot 19-19. Zelfs de 19-20 viel. In het slotkwartier wist invaller onder de lat David Ferreira een strafworp te keren. Ook kreeg de Portugees twee ballen in zijn gezicht. Van zijn stuk liet Ferreira zich niet brengen.

Quintus-uit

Bart Mik, Tiago Azenha en Sjoerd Boonstra zorgden bij 23-20 voor adempauze voor Hurry-Up. Toen de spanning uit de partij was kon ook het thuispubliek genieten van de zege. De oranje-zwarten hebben na vier wedstrijden drie punten.

Volgende week gaat Hurry-Up op bezoek bij concurrent Quintus uit Kwintsheul. "Dat is zo'n wedstrijd die we moeten winnen", besluit Jaspers. "Maar constant zijn we nog niet. Wel werkt deze overwinning op AtomiX bevrijdend."