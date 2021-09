ACV-trainer Fred de Boer na eerste nederlaag: 'We janken hier niet om'

"Het was onze derde wedstrijd in zeven dagen en ik ben zeer content over hetgeen ik gezien heb. We deden conditioneel niet onder voor Harkemase Boys. Sterker nog, ik vond dat we er beter op stonden, ondanks die hele zware bekerwedstrijd van afgelopen woensdag in Utrecht."

De oefenmeester vervolgt: "We hebben kansen voldoende gehad, maar helaas lukte het niet de gelijkmaker te scoren. En ja, dat is zuur. Het is onze eerste nederlaag van het seizoen. Maar we janken hier niet om. Ik heb net ook tegen de spelers gezegd dat we met de borst vooruit moeten lopen na het duel van vanmiddag. We hebben als winnaars gespeeld."