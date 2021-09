Grauwe bekladde spots in Assen krijgen kleur met graffiti

Aan het eind van de middag is de eerste wand aan het eind van de dr. A.F. Philipsweg, richting de Asser stadswerf, bijna helemaal in een nieuw, kleurig jasje gestoken. "Morgen gaan we verder met de metamorfose, dan doen we de wand aan de overkant van de weg."

Zat van lelijk geklad

Op veel plekken in Assen hebben illegale kladderaars zich uitgeleefd, zoals op de steunpilaren van het viaduct onder de Europaweg-Oost. "De gemeente is zat van al het lelijke geklad op allerlei plekken kriskras door de stad. We hebben op hun verzoek wat spots in kaart gebracht, waar we met onze graffiti iets moois van kunnen maken", vertelt Gerard Blomsma.

De Asser graffiti-artiest en z'n maten Martijn en Dann gaan met hun spuitbus vanaf een steiger de metershoge betonnen steunpilaren te lijf, en volgen daarbij keurig een abstract patroon in grote vlakken. Beide wanden zetten ze eerder deze week al in de grondverf, zodat ze vandaag met er vol op los kunnen gaan met hun spuitbussen voor het kleurwerk.

Grote kleurige vlakken

De wand die het trio vandaag onder handen neemt, is vooral gericht op de treinen. die er elk uur van de dag langs razen, zowel Assen in als Assen uit. Het bonte samenspel van gekleurde vlakken onder het viaduct moet de treinreiziger, vanachter het raam, trakteren op een snel vleugje graffitikunst, made in Assen.

"We werken op deze muur vooral met grote vlakken en strakke lijnen, want wat kleinere figuren worden onherkenbaar. Als treinen hier op hoge snelheid voorbij rijden, moeten de passagiers onze graffitikunst wel goed kunnen zien. Te gedetailleerde figuren zijn vanuit een trein die voorbij dendert niet goed zichtbaar. Dat wordt eerder een onherkenbare vlek. Dat zou zonde zijn," vertelt Blomsma.

Sterren uit Drentse vlag

De eerste wand lijkt nagenoeg af na een lange dag spuiten. Maar dat is slechts schijn. Morgen wordt aan de gekleurde vlakken nog een extra accent toegevoegd, een Drents tintje zelfs. "De zes sterren in de Drentse vlag, die komen er nog in. Maar de toren die ook in de vlag zit, die laten we zitten. Dat blijkt toch lastig, als je die vanuit de rijdende trein moet herkennen."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Gerard Blomsma met het ontwerp voor de tweede wand onder het viaduct van de Europaweg-Oost: Happy Stones (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Happy stones

Voor de wand ertegenover, die alleen zichtbaar is voor automobilisten en fietsers over de dr. A.F. Philipsweg, heeft het trio graffitikunstenaars wat anders in petto. In plaats van grote kleurige vlakken, krijgen de vier betonnen delen die het viaduct dragen, een meer speelse look. En d'r komen Happy stones op. "Dat is tegenwoordig een rage, dus leek het me leuk om die stones erin te verwerken."

De mannen denken in elk geval morgen nog de hele dag zoet te zijn, en misschien nog wel langer. Hoeveel spuitbussen ze eraan kwijt zijn, om beide wanden klaar te krijgen? "Lastig in te schatten, maar dat worden er al gauw een paar honderd." Wat na dit viaduct de volgende 'grauwe spot' wordt die ze onderhanden gaan nemen, dat weten ze nog niet. "En als we dat al wisten, gingen we het niet zeggen. Om mensen vooral niet op een idee te brengen."

Of ze niet bang zijn dat hun graffiti-kunstwerk straks weer ten prooi valt, aan illegaal geklad en schuttingtaal. "We behandelen de wanden straks met een speciaal middel, waardoor het er makkelijk te verwijderen is. Maar laten we hopen dat ze ons werk respecteren. Assen krijgt mooi kleur op deze manier."