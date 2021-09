In de RTV Drenthe-podcast HARRY duikt journalist Roy van Gool in het leven van Harry Muskee. Voor de serie sprak hij met verschillende mensen die dicht bij Muskee stonden, zoals oud-bandleden Erwin Java, Hans la Faille en Hans Waterman. Maar ook oud-manager Johan Derksen komt aan bod, net als vriend Rudy Leukfeldt en Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

Aflevering 4: Brother Booze

In de vierde aflevering staan de Cuby-loze jaren van Muskee centraal. De zanger slijt z'n dagen in de kroeg, maar gaat toch al snel weer muziek maken met z'n eigen band: de Harry Muskee Band. Hoewel zijn solojaren commercieel niet per se heel succesvol zijn, zijn de platen die hij maakt wel belangrijk voor z'n ontwikkeling. Muskee richt zich wat meer op soul en rock. Hij is helemaal klaar met de 'bluespolitie'; mensen die mopperen wanneer hij geen blues zingt. Volgens gitarist Erwin Java en vriend Rudy Leukfeldt zijn die jaren ondergewaardeerd.

Op persoonlijk vlak zijn het moeilijke jaren voor Muskee, die in een flatje aan de Smetanalaan in Assen woont. Een relatie van hem loopt op de klippen. Volgens Leukfeldt krijgt hij daar mentaal een flinke tik van en is hij depressief. Ook Johan Derksen weet dat nog goed. "Ik kan mij ook wel voorstellen dat je depressief wordt aan de Smetanalaan", zegt hij.

Luister hieronder naar de vierde aflevering van de podcast HARRY.

Podcast HARRY #4: 'Brother Booze', over depressies, experimenteren en een nieuwe vriend

De eerste drie afleveringen niet gehoord?

Heb je de eerste twee afleveringen nog niet gehoord? Niet getreurd, want die zijn nog altijd terug te luisteren. Aflevering 1 over de jonge jaren van Muskee is hier te horen, aflevering 2 over de tropenjaren van Cuby + Blizzards vind je hier en aflevering 3 staat hier.

HARRY De komende weken is elke zondag een nieuwe aflevering te horen. HARRY wordt uitgezonden in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, maar is natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app en via Spotify en iTunes.