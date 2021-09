Tim Smeenge wint Geopark Hondsrug Classic

Tim Smeenge uit Zeegse heeft de Geopark Hondsrug Classic 2021 op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de sprint Frits Biesterbos. Gerben Mos werd derde. "Mijn beste prestatie tot nu toe was de vierde plek, dus ik ben heel blij met deze overwinning."

Op het laatste moment stond ook Jasper Ockeloen aan de streep. Hij werd drie weken geleden nog tweede in de Veldslag om Norg en was in het verleden ook Nederlands kampioen Strandracen. Het parcours bij 't Nije Hemelriek in Gasselte leek voorafgaand aan de race perfect op maat voor Ockeloen.

Kopgroep

Al snel vormde zich in de wedstrijd een kopgroep van vier man: Frits Biesterbos, Tim Smeenge, Gerben Mos en, jawel, Jasper Ockeloen. "Vaak blijft de groep bij elkaar, dus ik was wel verrast toen bleek dat wij een klein gaatje hadden", aldus Ockeloen. "Toen hebben we echt goed doorgetrokken en een gat geslagen."

Toch sloeg voor Ockeloen het noodlot toe in de laatste ronde. Op dat moment reed hij achter Tim Smeenge en leken de twee een klein gaatje te hebben geslagen. "Toen kwam er ineens een tak in mijn derailleur. Ik probeerde de ketting er nog op te leggen, maar als ik dat deed, lag hij er gelijk weer af."

Eindsprint

Uiteindelijk loste ook Gerben Mos uit de kopgroep en werd het een sprint tussen Tim Smeenge uit Zeegse en Frits Biesterbos. " Normaal gesproken ben ik niet de snelste, maar ik had snel door dat ik nu een goede kans maakte. Echt lekker dit." Smeenge eindigde vorig jaar niet eens in de top-10. " Het is met deze wedstrijd ook een beetje geluk hebben. Zeker in het begin. vandaag viel alles op zijn plek."