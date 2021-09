Muzieklijst Harry's Blues 26 september 2021

Op 5 juli 2011 is de laatste opname van Harry's Blues, met Harry Muskee als presentator, gemaakt. Die opname zou in september 2011 uitgezonden worden. Maar toen was Harry ziek en overleed op 26 september. De opname bleef tien jaar op de plank liggen. Nu, op de sterfdag van Muskee, wordt het programma integraal uitgezonden. Te gast bij de opname op 5 juli was Harry Streuer uit Grolloo. In zijn accommodatie, aan de weg van Grolloo naar Schoonloo, werden in 2009 de opnamen gemaakt voor het album Cats Lost en zouden in het najaar van 2011 de opnamen plaatsvinden van het nieuwe album Dogs Found. Het mocht er niet van komen. Harry Streuer en Harry Muskee kenden elkaar goed. Streuer, broer van zijspancoureur Egbert, is antiekkenner, wijnkenner en audiofreak.