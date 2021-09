Voorzitter MSC: 'Als het aan mij ligt, bestaat MSC niet meer'

Voorzitter Arjan Jonkers blikt graag vooruit: "We moeten de samenwerking aan zien te gaan. Daarmee bedoelen we samenwerken op ultieme wijze. Dat is een fusie." Het plan is dat de zwartwitten gaan fuseren met Alcides en FC Meppel.

Dat betekent dat het voor de spelers een bijzonder seizoen wordt. Alweer, want ook het laatste seizoen was een aparte. Het vlaggenschip van MSC acteerde in de zondag hoofdklasse, maar wist al dat ze het seizoen erop naar de zaterdag vijfde klasse zouden overstappen.

Clubliefde

Marc Holterman is momenteel de doelman bij het vlaggenschip van MSC en een echte 'zwartwitte'. Hij ranselde de ballen uit het doel in de hoogtijdagen van 'zijn' cluppie, maar staat met plezier ook onder de lat in de vijfde klasse.

Holterman zit alleen niet te wachten op een fusie. "Als de fusie er komt, weet ik niet of ik nog doorga met keepen."

Tekst gaat verder onder de foto

Hoge reiskosten en magere kantineomzet

De reden dat MSC een stap terug heeft gedaan qua niveau is simpel: geld. Op hoog niveau speel je nou eenmaal niet tegen clubs uit nabijgelegen dorpen. MSC reisde het hele land door en dat hield ook supporters tegen om mee te reizen.

"De reiskosten zijn inderdaad hoog en thuissupporters nemen we vrijwel niet mee naar uitwedstrijden. Andersom doen bezoekende ploegen dat ook niet. Dat betekent dat de kantineomzet gewoon mager is en dan kun je beter een stap terug doen", zegt Jonkers.

Of de fusie met Alcides en FC Meppel er komt, is de vraag. In november leggen de clubs een plan van aanpak voor aan de leden. Tot die tijd vangt Holterman 'gewoon' de ballen voor zijn MSC.