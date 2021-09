Waterstof Tiny House on tour: trekt het mensen over de streep?

"Is het gevaarlijk?", "Betaalt de overheid wel echt alles?", "Ik moet binnenkort mijn cv-ketel vervangen, kan ik meteen al over op waterstof?" De bewoners uit de Erflanden in Hoogeveen die afgelopen weekend een kijkje namen in het Tiny waterstofhuisje zitten vol met vragen. Hun woonwijk is aangewezen als landelijke pilot en de gemeente hoopt dat de wijk over een jaar de omslag kan maken van aardgas naar waterstof. Maar bewoners moeten dan wel overtuigd zijn.

Informeren het belangrijkste

"Het is vooral belangrijk om alle antwoorden op vragen van de bewoners bij de bewoners te krijgen. Als de bewoners over een jaar gevraagd wordt: wat willen jullie? En ze hebben niet genoeg informatie, dan zou ik ook zeggen: ik weet het niet", legt Sjoerd IJdema uit. Hij is namens de woonwijk Erflanden aangesteld als projectleider en spreekt namens de buurt.

Zowel aan de buitenkant als van de binnenkant van het waterstof Tiny House is weinig verschil te zien met een gewoon huis. Er komt warm water uit de kraan, de verwarming doet het en op elektriciteit kan worden gekookt. Studenten van het Alfa-College in Hoogeveen bouwden het huisje om te illustreren hoe met waterstof geleefd kan worden. Dat doen ze met duurzaam gerecycled materiaal.

Veel bewoners komen kijken en zijn enthousiast. "Kan ik dit huisje kopen?" vraagt een voorbijganger. Toch is er vanuit de wijk Erflanden ook wel wat scepsis. De overstap van aardgas naar waterstof zien veel mensen niet zitten omdat er veel onduidelijk is over de kosten, techniek en effectiviteit van waterstof.

"Ik moet het eerst nog zien. Ik heb meer vertrouwen in kernenergie dan al deze kleine dingen bij elkaar", vertelt een bewoner. "Ik twijfel of het wel veilig is," vertelt een andere bewoner. "Bij Tata Steel zeiden ze eerst ook dat het geen kwaad kon en moet je nu eens zien. Ik zou het graag eerst bij andere zien en over hun ervaringen horen, dan dat ik het meteen in mijn huis heb", legt ze uit. "Ik was ook niet de eerste met een telefoon of een flatscreen."

Zo efficiënt mogelijk

Over de veiligheid kan Kees Boer, projectleider vanuit de gemeente Hoogeveen duidelijk zijn: "We zouden het niet doen als het niet net zo veilig kon als aardgas. Het kan veilig, dat is ook in Engeland onderzocht. We weten welke maatregelen we moeten treffen. Denk aan bijvoorbeeld een waterstofmelder, we zorgen dat er weer geur aan komt net als bij aardgas zodat je het ruikt als het lekt. De truc is alleen om het zo efficiënt mogelijk te doen."

Ook de kosten van de overgang komen niet bij de bewoners te liggen, legt Boer uit. "We betalen de gasmeter, we betalen de cv-ketel, we betalen de installatie en we betalen ook de overgang van aardgaskoken naar inductiekoken. Allemaal vanuit subsidie."

Iedereen moet overstag

Maar het is en blijft een proef en dat betekent dat hij nog niet álle antwoorden heeft. "Dat is niet erg, zolang er openheid over is", vindt IJdema. Hij hoopt dat het Tiny House met de projectleiders de komende tijd vaker langs kan komen om de communicatie met bewoners makkelijker te maken.

Voor de haalbaarheid van het project moet iedereen per huizenblok overstag zijn. "Omdat je het bestaande aardgasnetwerk opnieuw gebruikt, kan er niet iemand in het midden van het blok zeggen: ik blijf op aardgas. Dan werkt het niet", vertelt Boer. Volgend jaar is te zien of het demonstratiemodel gewerkt heeft, dan maken bewoners de keuze. Deze winter hakken de gas- en energiebedrijven de knoop door of ze meedoen.