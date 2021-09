Wat vind jij: Er moet meer gas worden gewonnen in Drenthe en Groningen

De energiekosten lopen hoog op, en vooral de gasprijs schiet omhoog. Als er niks verandert krijgen veel huishoudens na 1 januari een flink hogere energierekening. Als je nu een nieuw gascontract afsluit betaal je ook al snel tientallen euro's per maand meer. Dat kan zomaar oplopen tot 500 euro per jaar extra.

Er zijn verschillende oorzaken. De gasbergingen zijn niet zo goed gevuld als normaal, dus de voorraad is kleiner. Rusland levert minder gas, en dat is een probleem voor Nederland. Want zelf halen we minder gas uit de bodem - de gaskraan in Groningen moest tenslotte dicht om het risico op aardbevingen te verkleinen.

Het lijkt erop dat de gasprijs op den duur wel weer wat zal bijtrekken en gaat zakken. Maar dat lost voor de komende winter het probleem nog niet op.

Wat vind jij?

Als er niks gebeurt zijn we dus tientjes per maand duurder uit. Daarom moet de gaskraan in Drenthe en Groningen deze winter verder open. Zodat we er deze winter nog warmpjes bijzitten zonder ons blauw te betalen. Het risico op bodemdaling moeten we dan nog even voor lief nemen.

