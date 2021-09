Roswinkel meest productief, Veldman (vv Gieten) topschutter in eerste speelronde

Sportclub Roswinkel was de meest productieve Drentse amateurclub in de eerste speelronde (Rechten: facebook: Sportclub Roswinkel)

Topschutter van het weekend was Patrick Veldman. De 22-jarige spits van vv Gieten scoorde vijf keer in de thuiswedstrijd tegen SPW. De eindstand van dat duel, in de zondag 3e klasse C, was 7-2.

Maar er waren meer forse uitslagen in de eerste speelronde. Zo verloor ONR, in de zaterdag 4e klasse C, met 7-2 van SIOS en kreeg Tiendeveen er zeven om de oren tegen Borger in de zaterdag 4e klasse D. Het Meppeler MSC, uitkomend in zaterdag 5G, versloeg Blokzijl met 7-0. Jesse Bakker was in dat het meest trefzeker met vier goals.

Ook op de zondag werd er flink gescoord. In de 2e klasse K ging vv Beilen hard over de knie van Epe. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Erik de Jong met 7-1 onderuit. Stefan Lokhorst was de grootste plaaggeest. De Epe-spits zorgde voor de 0-1, 0-2, 0-3 en 1-4.

In de 4e klasse D had Wijster geen kind aan Buinen. De gasten wonnen met 7-1 en Hoogersmilde verpulverde, in de 5e klasse A, het arme Uffelte: 8-1.

Roswinkel trekt lijn van een jaar geleden door

Maar zoals al gemeld werd de grootste zege dit weekend behaald door Sportclub Roswinkel. Roy van der Sluis (3), Lars Stap (2), Bart Huizingh (2), Aaldert van Ek en Willem Pagters zorgden voor de treffers in de met 0-9 gewonnen wedstrijd bij Zandpol. Met die forse zege trekt Roswinkel, dit seizoen opnieuw getraind en gecoacht door Cor Lubach, de lijn van een jaar geleden door. Op het moment dat de competitie toen werd stilgelegd (vanwege het coronavirus) stond Roswinkel namelijk met 9 punten uit 3 duels bovenaan.

Topschutter van het weekend: Patrick Veldman (vv Gieten)

Patrick Veldman beleefde een heerlijk weekend. De spits van vv Gieten scoorde voor rust vier treffers in het thuisduel tegen SPW, in de 3e klasse C. De loepzuivere hattrick werd nog verstuurd door de 3-1 van SPW, maar voor rust wist de 22-jarige Veldman het net opnieuw te vinden. Dat deed hij na rust nog een keer, nadat David Modderman de stand naar 5-1 had getild. Na de 6-1 van Veldman werd het nog 6-2, voordat Modderman de eindstand (met zijn tweede van de middag) op 7-2 bepaalde.

"Het was een heerlijke middag", aldus Veldman die een simpele verklaring heeft waarom hij vandaag in één duel zijn productie van de afgelopen seizoenen in één wedstrijd evenaarde. "Toen ik na het faillissement van Achilles 1894 terugkeerde bij Gieten raakte ik al vroeg in het nieuwe seizoen geblesseerd. Daardoor heb ik vrijwel het hele seizoen gemist. Tel daarbij op dat het afgelopen seizoen natuurlijk werd afgebroken vanwege de coronapandemie en de reden is wel helder."

Op jacht naar een historisch seizoen

Volgens Veldman gaat vv Gieten dit jaar vol voor promotie, waarmee de huidige lichting geschiedenis kan schrijven. Immers, de rood-witten speelden nog nooit hoger dan de 3e klasse KNVB. "Ja, dat kan dit seizoen echt. We hebben de spelers ervoor en ook de vernieuwde accommodatie is er klaar voor."

Corona gooit roet in het eten voor LTC

Overigens begon niet voor iedereen de competitie dit weekend. LTC uit Assen, bijvoorbeeld, kwam niet in actie. Een van de spelers van de zaterdagtweedeklasser had corona-gerelateerde klachten. Uit voorzorg werd het thuisduel tegen Gorecht afgelast.

Ook Rolder Boys kwam niet in actie in de 2e klasse L van het zondagvoetbal, maar dat komt omdat er in die klasse een oneven aantal clubs zit en er dus wekelijks een elftal vrijaf heeft.