Grolloo als 'bedevaartsoord' op sterfdag van Muskee

"Dit is de negende keer dat ik hier kom", vertelt de man met de hoed. Via Harry's graf in Rolde gaat hij ieder jaar naar Grolloo. "Dan kopen we een paar biertjes bij John, met een gehaktbal en dan gaan we weer naar huis." Hij is niet de enige. Velen doen het Drentse dorp aan om stil te staan bij Muskee.

Harry Mania

"Het begint af en toe wel een beetje Elvis Presley-vormen aan te nemen wat we meemaken", vertelt Sjoerd Looijenga van het C+B Museum. Hij is blij met de drukte. Het C+B Museum doet het goed bij de bluesliefhebbers en ook de huidige expositie wordt goed bezocht. Harry mag er dan al tien jaar niet meer zijn, zijn nalatenschap is allesbehalve vergeten. "Hij zou zich er denk ik erg over verbazen wat er de afgelopen tijd allemaal rondom hem gebeurt."

Looijenga doelt onder andere op het uitkomen van een nieuwe LP en het theaterstuk dat voor de laatste keer in Assen speelt. Ook in Grolloo wordt aandacht besteed aan Muskee. Naast het museum wordt Harry levensgroot uit een stuk eikenhout gezaagd met een kettingzaag. In Hofsteenge is een themamiddag georganiseerd die helemaal in het teken staat van Muskee.

'Keep the blues alive'

Looijenga glimlacht een beetje op de vraag wat Harry zou vinden van al die aandacht. "Nou, het belangrijkste wat Harry altijd zei: dat de blues behouden blijft." Volgens hem maakt het museum deel uit van het levend houden van de bluesmuziek, ook bij jongeren. "Keep the blues alive, dat was wat Harry steeds zei." Muskee speelde ook een rol bij het aanjagen van muziek onder jonge artiesten in Drenthe.

Mede daarom vindt Looijenga het mooi om te zien dat er steeds meer jongeren een bezoek brengen aan het museum. "Je ziet nu wel dat jonge mensen meer bluesmuziek gaan maken. Drenthe blijft nog een beetje achter, dus kom op Drenthe", glimlacht hij. "We zijn wel de bluesprovincie van Nederland, dus doe er wat aan."

