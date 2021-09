14 Drentse moorden in 5 jaar: alleen in Zeeland minder

In de afgelopen vijf jaar zijn in Drenthe veertien personen slachtoffer geworden van moord en doodslag. Het ging in de periode van 2016 tot en met 2020 in totaal om negen mannen en vijf vrouwen. Per 100.000 inwoners waren er in Drenthe 0,6 slachtoffers.

Alleen Zeeland (twaalf) telde minder moorden dan onze provincie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Amsterdam vielen de meeste slachtoffers. In de de periode van 2016 tot en met 2020 zijn er 83 mensen om het leven gebracht in de hoofdstad. Dit is met 1,7 slachtoffers per 100.000 inwoners bijna drie keer hoger dan Drenthe.

Minder moorden

Moord en doodslag kwam in 2020 landelijk iets minder vaak voor dan een jaar eerder. Vorig jaar stierven 121 mensen daardoor. Dat zijn er 4 minder dan in 2019. Wel vielen er vorig jaar meer jonge slachtoffers van levensdelicten. Het aantal jongeren tot 20 jaar dat daardoor om het leven kwam, nam toe van 10 in 2019 naar 18 in 2020.

De daling van het aantal levensdelicten is al langer gaande, ziet het CBS. Tussen 2000 en 2004 kwamen er jaarlijks gemiddeld 236 mensen in Nederland om het leven door moord of doodslag. Daarna daalde dat aantal gestaag, en sinds 2015 zijn er gemiddeld 125 slachtoffers per jaar.

Vrouwen werden in bijna zes op de tien gevallen door hun partner of ex van het leven beroofd. Bij mannen kwam dat amper voor. Zij werden vaak door een kennis of vriend(in) vermoord of door een onbekende dader. In een op de zes gevallen ging het bij mannen om een afrekening in het criminele circuit.