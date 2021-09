Veiligheidsregio Drenthe: 'Eerste weekend coronapas kon minder'

"Veel horecaondernemers keken er niet naar uit om een extra rol en taak aan te nemen, maar als je dat allemaal in ogenschouw neemt dan denk ik dat het vrij goed verlopen is", zegt Out. "Van veel ondernemers kregen we terug dat ze wisten wat er van hen verwacht werd."

Problemen bij het controleren

Het eerste weekend met de coronapas verliep niet geheel probleemloos. Door DDoS-aanvallen en grote drukte was de app een tijd lang overbelast. Op de meeste plekken in Drenthe hebben ze van de overbelasting van de app geen problemen ervaren.

"We hebben wel wat meldingen gehad van plekken waar de QR-code niet kon worden opgehaald, maar op de meeste plekken ging het goed. In Assen hebben we er bijvoorbeeld geen last van gehad", zegt Out. "Wel zijn her en der rijen ontstaan, als er te veel mensen tegelijkertijd naar binnen wilden."

Drukte bij de uitgang

Ook de verplichte sluitingstijd om middernacht zorgde voor meer drukte op straat. "Iedereen staat tegelijkertijd op straat en dat geeft meer drukte dan we de afgelopen maanden hebben gezien", zegt Out. "In onze provincie viel dit gelukkig mee, maar beelden uit andere steden waren minder goed."

Paal doet coronacheck

In Westerbork bij restaurant De Turfsteker deed een tablet aan een paal bij de ingang de coronacheck. "Het ging wonderbaarlijk soepel. Iedereen kon normaal naar binnen. Mensen moesten wel even wennen hoe zo'n ding werkt, maar het wordt gewaardeerd en het is voor ons een stuk makkelijker", vertelt horecaondernemer Sander Vos.

Vos gaat uit van het vertrouwen van de gast, die welwillend is en wil meewerken. Daar heeft hij bewust voor gekozen. "Als je zelf controleert kan het ook gebeuren dat iemand de verkeerde QR-code voor je telefoon houdt."

Restaurant De Turfsteker gebruikt de zelfbedachte 'Paaldert' om de coronacheck te doen (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

De coronacheck heeft mensen niet tegengehouden om naar zijn zaak te komen, zegt Vos. "We hebben een druk weekend achter de rug. Ergens had ik rekening gehouden met het scenario dat het iets rustiger zou zijn. Maar gelukkig is het vertrouwen onder de gasten dusdanig dat het gewoon druk was." De storing met de check-app speelde in Westerbork niet.

"Het is een hoop gedoe, en het blijft een hoop gedoe. Je wordt verantwoordelijk gehouden voor maatregelen die je opgelegd worden. Daar moet je een praktische en pragmatische oplossing voor vinden."

Paaldert

Vos heeft de paal met de tablet ook een naam gegeven. "Om te laten zien dat het echt een functie is, die je er anders bij moet doen. Als je dat in de bediening wilt doen moet je er echt wel een of twee mannetjes bijzetten. De paal heet Paaldert, het is een hele goede collega geworden."