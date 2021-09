Buurman van nachtweide schaapskudde Marsdijk klaagt over stank poep

Het gezin aan de Alkmesschen woont op tientallen meters afstand van de plek waar sinds dit voorjaar de 250 schapen in De Landjes in een nachtweide worden gezet na een dag begrazing in het natuurgebied. Vanuit hun achtertuin kijken ze uit op de nachtweide.

Geen geluidsoverlast maar stank

Van meet af aan was deze buurtbewoner tegen de komst van de nachtweide, omdat hij bang was voor geluidsoverlast 's nachts van blatende schapen. Maar volgens de buurman is het goede nieuws dat de geluidsoverlast meevalt, maar daar krijgt hij de stankoverlast voor terug.

Hij wijt de stank aan 'een opeenhoping van schapenstront' precies in een hoek van de nachtweide die dichtbij de aangrenzende huizen ligt. "Deze laag van uitwerpselen zorgt voornamelijk bij vochtig en windstil weer voor een enorme stank.

Met wind verwaait het gelukkig, dus er zijn momenten dat we nog in onze tuin kunnen zitten of met het raam open kunnen slapen. Maar het is echt heel vervelend en de geur is intens alsof we in de schapenstal staan. Wij hadden van te voren niet verwacht dat dit in een weiland zou kunnen gebeuren."

Volgens de klagende buurtbewoner is de nachtweide in Marsdijk ook compleet kaalgevreten door de schapen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kaalslag in het veld

Ook doet de buurtbewoner z'n beklag over de kaalslag in het stukje natuur, dat nachtweide is geworden. Op het afgerasterde perceel is volgens hem duidelijk sprake van overbegrazing. "Alle bloemen en kruiden zijn weggevreten, alle bomen en struiken zijn tot vreethoogte kaal en op een derde van het perceel groeit helemaal niets meer, maar ligt dus een dikke laag mest."

De buurtbewoner vraagt of het mogelijk is het te kleine perceel weer als nachtweide te schrappen, "of in ieder geval minder intensief te gebruiken. En misschien kan de plakkaat poep die er nu ligt uit het perceel verwijderd worden."

Ter plekke kijken

De briefschrijver wil graag in gesprek met de gemeente en de schaapherder en ter plekke overleg hebben. Dat wil de gemeente ook, zo laat een woordvoerder van wethouder Bob Bergsma (D66) weten. "Naar aanleiding van de brief maken we met de briefschrijver een afspraak op locatie. Daarbij zullen wij ter plekke kijken naar de toestand van de stankoverlast en ook van het kleine perceel, en erover met hem in gesprek gaan. Wordt vervolgd dus", aldus gemeentelijk woordvoerder Claudia Mulder.

Ook Caroline Visser van Landschapsbeheer het Witterveld, dat De Landjes bij Marsdijk al tien jaar onderhoudt met een schaapskudde, neemt de klacht serieus. "We hebben de brief gelezen, en kunnen er ons iets bij voorstellen dat je soms wat ruikt." Wel tekent ze erbij aan dat er uit de hele omgeving maar één klager is. "Maar we kijken er serieus naar en nemen de situatie rond de nacht- en weekendweide ook mee in de evaluatie die we in oktober met de gemeente hebben over De Landjes", aldus Visser.

Nachtweide na hoop commotie

De schaapskudde van Marsdijk kwam eerder dit jaar in De Landjes in een nachtweide en een weekendweide terecht. Voorheen zaten de 350 dieren altijd in een nachtweide bij Loon, en ging de herder elke dag op en neer naar het begrazingsgebied van Marsdijk. Dat kon dit voorjaar ineens niet meer door de aanleg van de fietssnelweg op de zandweg waar ze altijd overheen gingen.

Een alternatieve looproute langs een paar straten met woningen stuitte op verzet van buurbewoners, die bang waren voor schapenstront in de straat en verwoesting van hun tuintjes. Daarop besloot de gemeente samen met de herders om in het begrazingsgebied van De Landjes twee stukken natuur te omheinen, om daar de schapen 's nachts en in het weekend te stallen. Het aantal schapen is daarom al teruggebracht van 350 naar 250.

Eind oktober schapen weg

Eind oktober stopt de begrazing weer in De Landjes door de schapen. Die gaan voor de winter weer terug naar de schapenstal van Landschapsbeheer het Witterveld bij Witten, en komen dan in april weer terug. "We gaan in overleg met de gemeente hoe we het beheer het komend jaar gaan doen, en hoe we dan omgaan met de overnachtingsplek voor de avonden en het weekend", aldus herder Caroline Visser.

